Quinta amarilla
Carlos Puga cumplirá sanción ante el Real Valladolid
El lateral granadino vio la quinta amarillo en Los Cármenes y se perderá el choque del próximo sábado en La Rosaleda
El épico triunfo del Málaga CF en Los Cármenes (0-1) acarrea una importante baja en el esquema de Funes de cara al encuentro del próximo sábado frente al Real Valladolid (21.00). Y es que el lateral Carlos Puga, que se reencontraba con sus paisanos en el feudo del Granada CF, vio la quinta amarilla y cumplirá sanción en ese nuevo duelo en La Rosaleda.
Cabe la posibilidad de que Rafita recupere puesto en el carril derecho y el técnico malaguista rearme la zaga ante un duelo contra otro rival en horas bajas. Los vallisoletanos pisarán el césped blanquiazul con los mismos puntos del cuadro granadinista (32) y marcando el límite respecto a los puestos de descenso a Primera RFEF.
Apercibidos
Será otro choque exigente en el que la afición de la Costa del Sol volverá a ser determinante para plantar cara a un histórico que vuelve a estar muy necesitado de puntos, si no quiere coquetear con el pozo que representa la tercera categoría del fútbol español. Recordemos que este sábado llegaban a Los Cármenes otros tres futbolistas apercibidos de sanción, Izan Merino, Dani Lorenzo y Juanpe.
Finalmente fue Puga el que vio esa quinta amarilla y cumplirá así ciclo en esta próxima jornada del campeonato liguero. Como curiosidad, Carlos Puga inició el pasado año con baja por sanción. Vio la quinta cartulina ante el Sporting y no pudo ser alineado en el primer choque de 2025 frente al Deportivo, también en Martiricos.
- Antequera rechaza el proyecto de la planta de hidrógeno verde La Joya H2
- El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?
- La Junta cede el suelo para crear 600 aparcamientos en el Albergue África de Marbella
- Las 5 rutas de senderismo para disfrutar de la Málaga más 'salvaje' en familia: sencillas y bonitas para hacer con los más pequeños
- El Ayuntamiento se ofrece a comprar a Inmocaixa el polémico bloque de las VPO en Soliva
- El restaurante de Málaga con pizzas, camperos y patatas asadas perfecto para ir con niños: con parque de bolas, camas elásticas y pistas deportivas
- Guía completa de planes gratis en Málaga para el Día de Andalucía: museos, conciertos y talleres sin pagar un euro el 28 de febrero