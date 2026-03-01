Carlos Puga cumplirá sanción ante el Real Valladolid

El épico triunfo del Málaga CF en Los Cármenes (0-1) acarrea una importante baja en el esquema de Funes de cara al encuentro del próximo sábado frente al Real Valladolid (21.00). Y es que el lateral Carlos Puga, que se reencontraba con sus paisanos en el feudo del Granada CF, vio la quinta amarilla y cumplirá sanción en ese nuevo duelo en La Rosaleda.

Cabe la posibilidad de que Rafita recupere puesto en el carril derecho y el técnico malaguista rearme la zaga ante un duelo contra otro rival en horas bajas. Los vallisoletanos pisarán el césped blanquiazul con los mismos puntos del cuadro granadinista (32) y marcando el límite respecto a los puestos de descenso a Primera RFEF.

Apercibidos

Será otro choque exigente en el que la afición de la Costa del Sol volverá a ser determinante para plantar cara a un histórico que vuelve a estar muy necesitado de puntos, si no quiere coquetear con el pozo que representa la tercera categoría del fútbol español. Recordemos que este sábado llegaban a Los Cármenes otros tres futbolistas apercibidos de sanción, Izan Merino, Dani Lorenzo y Juanpe.

Finalmente fue Puga el que vio esa quinta amarilla y cumplirá así ciclo en esta próxima jornada del campeonato liguero. Como curiosidad, Carlos Puga inició el pasado año con baja por sanción. Vio la quinta cartulina ante el Sporting y no pudo ser alineado en el primer choque de 2025 frente al Deportivo, también en Martiricos.