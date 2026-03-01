Comparativa Funes-Pellicer en la temporada 25/26: puntos, victorias, goles...

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero aquí no se hace con ánimo de ensuciar ni dañar la imagen de nadie. Sino todo lo contrario, ensalzar lo actual. Este sábado, en Granada, Juanfran Funes alcanzó los 14 partidos de LaLiga Hypermotion al frente del Málaga CF, los mismos que tuvo de margen Sergio Pellicer para trabajar con el equipo antes de ser destituido y reemplazado por el técnico lojeño. Ambos han dirigido las mismas jornadas, por lo que es buen momento para enfrentar los números de los blanquiazules con uno y otro entrenador.

Obviando contextos, lesiones y demás factores externos, los números hablan claro. El Málaga CF ha sufrido una evolución desde el cambio de inquilino del banquillo y los números respaldan esa mejoría que muestra semana a semana. La clasificación, en primer lugar, lo dice todo: Pellicer fue destituido con el equipo en 18ª posición, justo por encima de los puestos de descenso, y 14 jornadas después marcha 5º, asentado en los puestos de play off y mirando muy de cerca a los de ascenso directo.

Puntos

El Málaga CF ha conseguido más del doble de puntos, en los mismos partidos, con Funes que con Pellicer. En las primeras 14 jornadas del campeonato liguero, con el de Nules, el equipo blanquiazul solo pudo conquistar 15 puntos. Se le escaparon muchos puntos atados en los descuentos de varios partidos y eso fue definitivo para que la etapa de Pellicer en el banquillo tuviera su punto y final antes de lo imaginado. Con Funes, el conjunto de Martiricos ha logrado 32 puntos en 14 encuentros. 32 por 15, una enorme diferencia que ha catapultado a los blanquiazules en la tabla de Segunda.

Pellicer dejó al Málaga 18º y ahora es 5º, pero si tenemos en cuenta solo los encuentros con Funes a los mandos, el dato ilusiona, y mucho. El Málaga es el mejor equipo de la categoría desde el movimiento en el banquillo. Nadie ha conseguido sumar más que los blanquiazules en este periodo. El que más se acerca a los 32 puntos del Málaga de Funes es el Castellón de Pablo Hernández, con 30. La situación es similar en ambos clubes, apostaron por el técnico del filial y acertaron.

Victorias

Con Funes, el Málaga CF es un equipo que se ha acostumbrado a ganar. Si antes costaba sacar los partidos, ahora el equipo está teniendo la capacidad de decidir los partidos a su favor con un plan cada vez más visible y definido y una enorme efectividad, como en partidos como el de este sábado en Granada. El porcentaje de victorias con Funes es brutal. 10 en 14 encuentros, por dos empates y dos derrotas. En las primeras 14 jornadas, las cifras fueron cuatro victorias, tres empates y siete derrotas.

Goles a favor y en contra

Y buena parte de la culpa de ese paso adelante para poder ganar partidos, la tiene el número de goles a favor. El Málaga CF chuta más y, además, lo hace con mayor efectividad. El equipo ha pasado de marcar 16 goles en las primeras 14 jornadas a convertir 25 en las 14 siguientes. Y también está siendo más sólido en defensa: con Pellicer encajó 18 y luego con Funes solo 13.

Pellicer es uno de los entrenadores más importantes de la historia del club, protagonista del retorno al fútbol profesional, pero queda claro que este curso no consiguió dar con las teclas que hiciesen funcionar al equipo. Funes parece haber encontrado la fórmula, los números están ahí. Ahora quedan otras 14 jornadas por delante para terminar la liga regular. ¿Hasta dónde podrá llegar el Málaga? Si las cifras se mantienen... muy, muy lejos.