Larrubia se acerca a Chupe en la carrera por el pichichi

David Larrubia está en estado de gracia. El jugador blanquiazul sumó un nuevo tanto a su cuenta particular para dar el triunfo al Málaga CF en su visita de este pasado sábado al Granada en el Nuevo Los Cármenes y suma ya 8 en lo que va de LaLiga Hypermotion. El extremo del barrio de la Luz se ha destapado como goleador este curso y ya ‘amenaza’ a Chupe en la carrera por ser el máximo artillero del equipo.

Larrubia está en su mejor temporada a nivel goleador. Ya lleva 8 y la mayoría de ellos han llegado en las últimas jornadas. Desde la llegada de Funes al banquillo (14 jornadas), ha hecho 7 tantos, y en los últimos siete partidos, 6. Marcó el sábado pasado en Granada, también en la anterior salida a San Sebastián y justo antes firmó un doblete para dar el triunfo a los blanquiazules contra la Cultural Leonesa en La Rosaleda. No vio puerta en Miranda de Ebro, pero justo antes anotó contra el Burgos y también convirtió el gol de la victoria en Córdoba. Cerró la primera vuelta con solos 2 dianas y ya va por 8.

Segundo máximo goleador

El ‘10’ es en estos momentos el segundo máximo goleador del equipo en LaLiga Hypermotion, solo por detrás de Chupe, máximo artillero, con 10 tantos. Por detrás, aparecen Adrián Niño (6), Rafa Rodríguez (5), Dani Lorenzo (3), Eneko Jauregi (3), Lobete (2), Einar Galilea (2), Joaquín Muñoz (1) y Ochoa (1).

El equipo blanquiazul ha disparado sus registros goleadores desde que Funes llegó al banquillo. Eso ha posibilitado la explosión goleadora de Larrubia y la aparición en esta lista de jugadores a los que les estaba costando ver puerta. En 14 encuentros con el de Loja en el banquillo, el Málaga CF ha hecho 25 goles y todavía no ha terminado ningún encuentro sin sumar un gol, al menos, a su marcador.