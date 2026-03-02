Lucha por el play off en Segunda: ‘Pinchazo’ del Sporting; batacazo del Córdoba

Buenos resultados para los intereses del Málaga CF este lunes. Todavía hay muchos equipos peleando en la zona alta de la tabla para intentar colarse entre los seis primeros clasificados, y dos de ellos fallaron este lunes. Y ambos como locales. El Sporting de Gijón no pudo pasar del empate en El Molinón contra el Leganés (0-0), mientras que el Córdoba cayó con estrépito en el Nuevo Arcángel frente a Andorra (1-4).

Tropiezos locales

Queda claro que ya no hay partido fácil. Ni de local ni de visitante. La competición entra en su último tercio y todos los equipos tienen algo en juego. Se demostró este lunes, donde dos candidatos a pelear por los puestos de play off tropezaron en sus estadios. El Sporting y el Leganés jugaron este lunes debido a que el domingo se tuvo que aplazar el encuentro por el fallecimiento de un aficionado en la grada con el choque recién comenzado. En la reanudación, ningún equipo consiguió desequilibrar la balanza, en un partido marcado por otra eterna revisión de VAR, de casi ocho minutos, para anular un penalti por un fuera de juego previo por una uña.

La sorpresa del día fue la goleada que el Córdoba encajó en su estadio. Entre pitos del público blanquiverde, el Andorra dio un golpetazo sobre la mesa al ganar en el Nuevo Arcángel por 1-4. Esto hace que el equipo de Iván Ania se quede, con 41 puntos, a seis del Málaga CF y a cuatro del play off. El Sporting, por su parte, se mantiene con 42, a más de un partido de distancia ya de los blanquiazules.

28 jornadas completas

Completado el segundo tercio de competición, el Málaga CF está quinto en la clasificación, con 47 puntos, a dos de los puestos de ascenso directo y a seis del líder, que es el Racing de Santander, con 53 unidades, tras ganar este fin de semana a domicilio al Castellón, que es segundo. Los blanquiazules aventajan en tres puntos al séptimo (AD Ceuta) en esa lucha por asentarse, como mínimo, en los puestos de play off.