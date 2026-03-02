La Rosaleda toma la palabra: un mes de marzo muy 'local' para el Málaga CF

LaLiga Hypermotion entra en su último tercio de competición con el Málaga CF metido de lleno en los puestos de cabeza. El equipo blanquiazul pasa por uno de sus mejores momentos de la temporada en cuanto a juego y resultados y llega al tramo decisivo del campeonato con opciones de cualquier cosa. Queda la recta final, 14 encuentros para el cierre de la fase regular, pero habrá que ir paso a paso. Y en esos primeros peldaños de la montaña que aún tienen que subir los de Funes para acabar cumpliendo un sueño inimaginable hace pocos meses, La Rosaleda tiene mucho que decir.

El estadio de Martiricos será protagonista en un mes de marzo clave para llegar a las últimas 10 jornadas con posibilidades de luchar por las plazas de play off... o algo más. De los cuatro compromisos que debe afrontar el Málaga en este tercer mes del año, tres serán en La Rosaleda, junto al calor de su afición. En las próximas semanas, Valladolid, Huesca y Leganés tendrán que pasar por la capital de la Costa del Sol. Y entre medias, el equipo blanquiazul se desplazará hasta Cádiz para otro derbi andaluz a domicilio.

La Rosaleda, protagonista

Al Málaga CF le llegan ahora dos partidos consecutivos en La Rosaleda ante dos equipos que luchan por huir de la zona baja de la clasificación de Segunda División. Este sábado 7 de marzo, a partir de las 21.00 horas, los de Funes recibirán al Real Valladolid (18º, 32 puntos). Y en la siguiente jornada, ocho días más tarde, el domingo 15 de marzo a las 18.30 horas, tendrán que medirse de nuevo como locales al Huesca (19º, 30 puntos). Serán dos duelos cruciales en casa para poder meterse aún más arriba en la tabla.

La única salida del mes de marzo será por tierras andaluzas. El Málaga viene de asaltar el pasado sábado el Nuevo Los Cármenes de Granada (0-1) y en tres semanas vivirá un nuevo derbi andaluz a domicilio. En la jornada 31, los de Funes viajarán hasta la Tacita de Plata para enfrentarse al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (sábado 21 de marzo, 18.30 horas). Y ya luego marzo se cerrará con otro encuentro en Martiricos, contra el Leganés, en un encuentro con fecha y hora todavía por concretar (27-30 de marzo). Será el preludio de un mes de abril de aúpa con partidos contra Andorra (fuera), Deportivo de la Coruña (fuera), Las Palmas (casa), Almería (fuera) y Castellón (casa). Casi nada.

Números alentadores

Que el Málaga CF tenga en este momento del curso dos partidos consecutivos en La Rosaleda es muy buena noticia. Sobre todo, si consigue mantener el nivel que ha dado durante la mayor parte de la temporada en su estadio. El conjunto blanquiazul es el segundo mejor local de la categoría, con 31 puntos de 42 posibles de local. Ha ganado nueve partidos, ha empatado cuatro y solo ha perdido uno, frente al Cádiz, en el mes de septiembre (jornada 6). Solo el Eibar, con 33 puntos pero en 15 partidos, ha logrado más puntos que el Málaga actuando delante de su afición.

Le toca rugir de nuevo a la hinchada blanquiazul para llevar en volandas al Málaga CF hacia victorias importantes. Ya dio un recital en Granada, en campo visitante, y ahora le toca empujar de nuevo en La Rosaleda. 9 de los 12 próximos puntos en juego se disputarán sobre el verde de Martiricos. Vital mantener la buena dinámica en casa para seguir optando a todo.