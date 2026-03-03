El Málaga CF empieza a preparar la visita del Valladolid a La Rosaleda

El Málaga CF regresó este martes a los entrenamientos con la mente puesta ya en la visita del Real Valladolid a La Rosaleda. Tras ganar al Granada en el Nuevo Los Cármenes, el equipo blanquiazul realizó una suave sesión de recuperación el domingo, descanso este lunes y ahora ya le ha tocado volver a calzarse las botas para empezar a preparar el encuentro de este sábado, a partir de las 21.00 horas, frente al cuadro pucelano.

Tres lesionados

Funes tuvo a toda su plantilla a disposición a excepción de los tres lesionados ya conocidos. Einar Galilea trabajó en solitario en el gimnasio para continuar con su proceso de recuperación de su lesión muscular, mientras que Luismi y Álex Pastor, lesionados de larga duración, continúan con sus procesos. El resto estuvo a las órdenes del técnico lojeño sobre el verde del anexo. Los que estuvieron en Granada y otros como Brasanac, Dani Sánchez o Ramón, que ya están con el grupo pero aún no están entrando en las convocatorias.

Incluyendo la de este martes, la plantilla blanquiazul tendrá cuatro sesiones de trabajo, una diaria, antes de la visita Valladolid este sábado en La Rosaleda. La próxima sesión de los de Funes será este miércoles, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de Martiricos.