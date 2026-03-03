El Málaga CF lanzará una nueva camiseta 'retro' y la vestirá frente a Las Palmas

Nueva camiseta del Málaga CF a la vista. Tras el éxito de las elásticas 'retro' lanzadas en las últimas temporadas, el club ya prepara un nuevo 'pelotazo' para sacar a la luz en los próximos días. En esta ocasión, la iniciativa no procede exclusivamente de la entidad de blanquiazul, sino de LaLiga, que pretende jugar una 'jornada vintage' en Primera y Segunda División y desde Martiricos aprovecharán para poner esta indumentaria a la venta.

El Málaga CF, en un evento organizado por LaLiga, desvelará el nuevo diseño, el precio y demás detalles próximamente. Concretamente, el 19 de marzo, según la información publicada por Radio Marca Málaga y contrastada por este medio. A partir de ahí, estará a la venta para que todos los aficionados blanquiazules que lo deseen puedan hacerse con ella. Las últimas ya generaron mucha expectación y se vendieron por miles, con ese ingreso extra que supuso para las arcas de Martiricos.

Jornada vintage

LaLiga quiere llevar a cabo una iniciativa novedosa. Pretende que todos los equipos de Primera y Segunda División jueguen en la misma jornada con equipaciones 'vintage' que recuerden al fútbol de antaño. Y no solo las equipaciones, también el balón y otros elementos que rodean a los partidos y los estadios tendrá aroma añejo.

La idea es que esa jornada sea la del fin de semana del 12 de abril, correspondiente a la 31 en LaLiga EA Sports y la 35 en LaLiga Hypermotion. En esa fecha, el Málaga CF recibirá a la UD Las Palmas en La Rosaleda, en un choque con día y hora aún por concretar.

La última vez que el Málaga CF sacó a la venta una equipación 'retro' también la utilizó en un partido oficial, y el precedente deportivo no es muy positivo. La vistió en el encuentro frente al Cádiz en Martiricos de la pasada temporada y acabó perdiendo ese partido por 0-2.