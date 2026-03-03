Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La ViñuelaAsesinato en CártamaCierre de aulas en MálagaEl tiempo en MálagaAlojamiento para mayoresVenta en los Montes de MálagaBalneario en MálagaDIRECTO | Conflicto Irán
instagramlinkedin

LaLiga

El Málaga CF lanzará una nueva camiseta 'retro' y la vestirá frente a Las Palmas

Esta acción responde a una iniciativa de LaLiga, en la que todos los equipos de Primera y Segunda División jugarán en la misma jornada con una indumentaria 'vintage'

Málaga CF - Cádiz CF de la pasada temporada en La Rosaleda.

Málaga CF - Cádiz CF de la pasada temporada en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Manuel García

Manuel García

Nueva camiseta del Málaga CF a la vista. Tras el éxito de las elásticas 'retro' lanzadas en las últimas temporadas, el club ya prepara un nuevo 'pelotazo' para sacar a la luz en los próximos días. En esta ocasión, la iniciativa no procede exclusivamente de la entidad de blanquiazul, sino de LaLiga, que pretende jugar una 'jornada vintage' en Primera y Segunda División y desde Martiricos aprovecharán para poner esta indumentaria a la venta.

El Málaga CF, en un evento organizado por LaLiga, desvelará el nuevo diseño, el precio y demás detalles próximamente. Concretamente, el 19 de marzo, según la información publicada por Radio Marca Málaga y contrastada por este medio. A partir de ahí, estará a la venta para que todos los aficionados blanquiazules que lo deseen puedan hacerse con ella. Las últimas ya generaron mucha expectación y se vendieron por miles, con ese ingreso extra que supuso para las arcas de Martiricos.

Jornada vintage

LaLiga quiere llevar a cabo una iniciativa novedosa. Pretende que todos los equipos de Primera y Segunda División jueguen en la misma jornada con equipaciones 'vintage' que recuerden al fútbol de antaño. Y no solo las equipaciones, también el balón y otros elementos que rodean a los partidos y los estadios tendrá aroma añejo.

La idea es que esa jornada sea la del fin de semana del 12 de abril, correspondiente a la 31 en LaLiga EA Sports y la 35 en LaLiga Hypermotion. En esa fecha, el Málaga CF recibirá a la UD Las Palmas en La Rosaleda, en un choque con día y hora aún por concretar.

Noticias relacionadas

La última vez que el Málaga CF sacó a la venta una equipación 'retro' también la utilizó en un partido oficial, y el precedente deportivo no es muy positivo. La vistió en el encuentro frente al Cádiz en Martiricos de la pasada temporada y acabó perdiendo ese partido por 0-2.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents