Próximo rival del Málaga CF: Un Valladolid con problemas, pero mejorado con Escribá

El Málaga CF de Funes tiene por delante dos encuentros consecutivos en La Rosaleda ante dos equipos que pugnan por salir de la zona baja, y el primero de ellos será este sábado frente al Real Valladolid, un equipo que sobre el papel tenía que estar peleando por el ascenso pero que se ha visto abocado a luchar por no bajar de categoría tras una temporada muy convulsa. El conjunto pucelano venía de una racha horrible, hasta que Fran Escribá llegó a su banquillo y ha conseguido revitalizarlo.

Así es Doña Hypermotion. Capaz de meter en serios apuros a los ‘favoritos’ y capaz de encumbrar a los que estaban llamados a lucha únicamente por la salvación. El caso del Valladolid es el primero. Venía de bajar la pasada temporada a la categoría de plata y en agosto partía como uno de los candidatos a regresar a LaLiga EA Sports. Pero la temporada se le ha complicado hasta el punto de llegar al último tercio de competición viendo demasiado cerca la zona roja.

Cuatro entrenadores

Al equipo blanquivioleta le costó arrancar. Hacía un buen fútbol atrevido con Guillermo Almada, pero los resultados no terminaban de sonreírle. El técnico uruguayo estaba cuestionado, pero acabó marchándose por voluntad propia hacia el banquillo del Real Oviedo, en Primera División. Tras un breve paso de Sisi como interino -cayó 3-0 en Eibar en el único partido que dirigió-, cogió las riendas Luis García Tevenet y sus actuaciones fueron a peor. En siete encuentros, solo ganó un partido, empató otro y perdió cinco, lo que provocó su destitución.

Resurrección con Escribá

Y ahora ha llegado para reconducir la situación del Valladolid el experimentado entrenador Fran Escribá. El valenciano, en solo dos jornadas, ha conseguido frenar una caída que había llevado al Pucela hasta los puestos de descenso y le ha sacado de ahí, momentáneamente, tras un empate 2-2 frente al Sporting de Gijón en El Molinón y una victoria por la mínima en el José Zorrilla contra el Huesca (1-0), un rival directo, que precisamente será el siguiente en visitar La Rosaleda tras los vallisoletanos.

Esos dos resultados positivos han llevado al Valladolid a salir del pozo. Ahora es el que marca la permanencia, con 32 puntos, dos por encima del descenso. Y en esas circunstancias y con una dinámica mejorada llegará este sábado a La Rosaleda para intentar frenar a un Málaga muy sólido en casa y también con la flecha hacia arriba tras ganar en Granada y estar metido de lleno en los puestos de play off y a solo dos puntos del ascenso directo.