El Málaga CF anuncia la intervención de Álex Pastor: artroscopia en su rodilla derecha

Leve contratiempo en la recuperación de Álex Pastor, pero que no debe suponer ningún inconveniente, más allá de que su proceso se alargará varias semanas. El central blanquiazul ha sido sometido a una artroscopia en su rodilla derecha en la que se le ha practicado "una meniscectomía parcial del menisco interno" y se ha aprovechado para hacer una limpieza, algo normal en este tipo de lesiones, como ya ocurrió con Haitam.

El central blanquiazul, renovado por dos temporadas (hasta 2028), empezó a correr hace poco más de una semana y sentía unas pequeñas molestias que deben quedar solventadas con esta intervención. El objetivo del futbolista sigue siendo el mismo, comenzar la próxima pretemporada con el equipo, así que se ha decidido acometer ya la artroscopia y que en pocas semanas vuelva a estar apto seguir con su proceso de recuperación sobre el verde.

Álex Pastor se sufrió al comienzo de la temporada una grave lesión en su rodilla derecha, la conocida como 'triada' (lesión completa de ligamento cruzado anterior, menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial) y ya no iba a jugar más en toda la temporada. De hecho, cedió su ficha de la presente campaña. Su recuperación va por los cauces correctos, según los plazos, y esta intervención no debe suponer más que un retraso de 2-3 semanas en su puesta a punto total, manteniendo intacto el objetivo de poder estar en la pretemporada.

Comunicado íntegro del Málaga CF

Álex Pastor ha sido intervenido mediante artroscopia de su rodilla derecha, realizándose una meniscectomía parcial del menisco interno asociada a desbridamiento de tejido fibrótico.

La cirugía se ha desarrollado sin incidencias y el futbolista continuará con su proceso de recuperación.

La intervención ha sido realizada por el Dr. Antonio Luis Leiva, especialista del Hospital Quirónsalud Málaga.