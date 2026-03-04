Dani Lorenzo, renovado por el Málaga CF hasta 2028: "Es el comienzo de algo muy bonito"

Dani Lorenzo es el protagonista de este miércoles en el Málaga CF. El centrocampista blanquiazul ha renovado hasta 2028, con opción a una temporada, un movimiento estratégico que sirve para 'atar' a otro de los futbolistas criados en La Academia que se han convertido en líderes de este equipo. Tras el anuncio, el club publicó unas declaraciones del marbellí, en las que asegura que esto es "un sueño cumplido" y que intentará "llevar al Málaga a Primera". "Es el comienzo de algo muy bonito", señaló.

Renovación

"Para mí esto es un sueño cumplido. Ya estuve en mi primera etapa más pequeño, es mi tierra. En esta segunda etapa he ido consiguiendo objetivos tanto a nivel personal como colectivos. Es un sueño, un orgullo lo que estoy haciendo en mi club. Estoy con ganas de más, muy agradecido con esta oportunidad que el club me da"

Maduración como futbolista

"Me siento muy bien, me siento preparado. He vivido mucho estos años. Un descenso, un ascenso... Muchas emociones que me han hecho más maduro. Quiero que todo eso que he ido adquiriendo se traslade en el campo para ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Me siento muy feliz y orgulloso. Estar aquí siendo una parte importante del club".

Dani Lorenzo, renovado por el Málaga CF hasta 2028. / Málaga CF

Proceso de negociación

"Ha sido muy fácil. El proyecto de Loren, el grupo que tenemos. Mi casa. Son cosas que como jugador lo pongo en la balanza y me tira siempre a que sí".

El ascenso, un sueño

"Mi sueño es intentar llevar al Málaga a Primera, quiero intentarlo hasta el final. El ascenso lo recordamos todos los malaguistas. Es muy bonito a nivel personal. Hay mucho esfuerzo detrás. Vas viendo los frutos. Se ha creado un ambiente muy bonito en el vestuario, con la afición. Estamos disfrutando mucho el día a día. Lo tenemos grabado a fuego. Vamos a intentar ganar cada partido y ver hasta dónde somos capaces de llegar".

Mejora como futbolista

"He dado un salto, Pelli me insistía mucho en el apartado defensivo. Me hizo ver que el fútbol son más cosas. Cada vez me siento más cómodo. Me siento más maduro y completo. Tengo margen de mejora en varios aspectos. Tengo ganas de explotarlos".

Mensaje a la afición

"Muchas gracias por el apoyo al equipo y a mí. Me habéis acogido siempre de maravilla. A mi familia. Esperemos lograr muchas cosas juntos. Es el comienzo de algo muy bonito".