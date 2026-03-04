El Málaga CF asegura la continuidad de Dani Lorenzo hasta 2028, tras una renovación estratégica

Muy buenas noticias para el Málaga CF y para su afición. El club de Martiricos anunció este miércoles la renovación de Dani Lorenzo por una temporada más, con opción a otra. De esta manera, el centrocampista blanquiazul queda ligado al Málaga CF hasta junio de 2028, como mínimo.

Renovación estratégica

El club cierra una operación estratégica ya que Lorenzo acababa contrato la próxima temporada 2026/2027 y, vistas sus prestaciones de este curso, podía convertirse en un jugador muy cotizado en el mercado para otros clubes de Segunda División o incluso de la máxima categoría del fútbol español.

Dani Lorenzo, durante el último partido frente a la Cultural Leonesa en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Apuesta por la cantera

Con este movimiento, el club demuestra su intención de seguir cuidando a sus canteranos, ya que la continuidad de Lorenzo se une a las recientes renovaciones ya anunciadas de Ángel Recio, Aaron Ochoa o David Larrubia. Queda pendiente todavía la de Murillo, que tiene las mismas condiciones contractuales que tenía Lorenzo hasta ahora (2027) y que los rectores del club de Martiricos esperan que sea el próximo en firmar su ampliación de contrato.

Comunicado oficial

Este es el comunicado que ha hecho oficial el Málaga CF para anunciar la ampliación de contrato del centrocampista marbellí de 25 años:

"La renovación de Dani Lorenzo simboliza la confianza del Club en un jugador formado bajo los valores blanquiazules, cuya calidad, compromiso y crecimiento constante lo consolidan como pieza importante del proyecto deportivo.

Con juventud, ambición y un profundo sentimiento malaguista, Dani Lorenzo va a seguir creciendo de la mano del Málaga, que refuerza su apuesta por el talento de casa con la continuidad de uno de los futbolistas llamados a marcar el presente y el futuro de la Entidad".

Trayectoria en el club

Daniel Lorenzo Guerrero (Marbella, Málaga, 2003) lleva con la actual cuatro temporadas y media y casi un centenar de partidos oficiales en la primera plantilla del Málaga, con la que debutó durante la temporada 21/22, apenas con 18 años, en un duelo copero a domicilio frente al Peña Sport de Tafalla (0-3).

En su etapa formativa Dani Lorenzo alternó la cantera malaguista y un período en la del Real Madrid CF (2017-21), regresando al Málaga CF en la referida 21/22 en las filas del Juvenil ‘A’. Con licencia juvenil, se estrenó tanto con el Malagueño como en el primer equipo, y en la siguiente 22/23 acumuló experiencia cedido a mitad de temporada en la AD Mérida.

A su vuelta, en la recordada 23/24, el talentoso medio marbellí fue un pilar en la zona ancha del plantel que ascendió a LaLiga Hypermotion. Tras superar problemas físicos que limitaron su participación la anterior 24/25, Dani se ha consolidado en el eje de la medular esta campaña siendo titular asiduo con Sergio Pellicer y Juan Francisco Funes a un nivel extraordinario.

Jugador clave

Dani Lorenzo está siendo uno de los pilares del Málaga CF esta temporada, consolidándose como pieza clave en el centro del campo. En los 25 partidos que ha jugado, suma 3 goles y una asistencia. Tras superar sus lesiones, ha logrado continuidad en su juego, aportando tanto en la organización del equipo como en la creación. Lorenzo, a pesar de su juventud, se ha consolidado como un jugador de gran madurez táctica y profesional, que ahora podrán disfrutar los malaguistas en La Rosaleda al menos hasta 2028.