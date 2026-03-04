El Málaga CF, el mejor equipo del 2026 en LaLiga Hypermotion

El Málaga CF es el equipo de mejor rendimiento en lo que va de 2026 en LaLiga Hypermotion, puesto que, en las nueve jornadas que se han disputado en este año, el conjunto blanquiazul lidera la clasificación, seguido por el Castellón, mientras que la Cultural Leonesa cerraría la tabla.

El mejor equipo del año es el Málaga CF, que ha sumado 21 puntos, frente a los 18 del Castellón, mientras que el peor conjunto de 2026 es un recién ascendido como la Cultural Leonesa, que únicamente ha sumado 4 y está en puesto de descenso.

El conjunto que ha experimentado un mayor descenso en este arranque del año es el Cádiz, que ha pasado de estar en posiciones de play off de ascenso a Primera a descender hasta el puesto 14º, con solo 5 puntos conquistados.

Hipotética clasificación

Una hipotética clasificación del 2026 de la Liga Hypermotion estaría liderada por el equipo de Funes, con 21 puntos, seguido por el Castellón, con 18; Almería, Deportivo y Eibar, con 17; Racing de Santander, con 16; Ceuta y Córdoba, con 15; Burgos y Leganés, con 14; Real Sociedad B, con 13; Albacete y Sporting, con 12; y Las Palmas, Granada y Andorra, con 11.

Las posiciones más bajas serían para Real Valladolid y Mirandés, con 8; Huesca y Real Zaragoza, con 7; Cádiz, con 5, y Cultural Leonesa, con 4.

El 2025 se cerró con la disputa de la 19ª jornada con el Racing de Santander como líder, seguido por la UD Las Palmas, y, por la zona más baja de la clasificación, aparecía como colista el Mirándes.

Después de nueve jornadas disputadas en este 2026, la mayoría de los equipos han seguido con su regularidad sumando puntos y manteniendo los puestos que cerraron el pasado año, mientras que otros bien han dado una importante subida o han bajado y se han complicado la vida. Esos 21 puntos cosechados en nueve jornadas le han permitido al Málaga subir de la 10ª posición a estar ahora 5º, en play off de ascenso y solo dos puntos del segundo clasificado -ascenso directo a LaLiga EA Sports-.

El segundo mejor equipo del año, el Castellón, ha subido de la 5ª a la 2ª posición, mientras que sigue como líder el Racing Club de Santander, que era el primero y lo sigue siendo tras sumar 17 puntos en estos dos primeros meses de año. También con esos números durante este año están equipos como el Almería y Deportivo de la Coruña, que siguen luchando por el play off y el ascenso directo o el Eibar, que ha salido del descenso.

La AD Ceuta, uno de los equipos que estrena la categoría, mantiene su regularidad, aunque ha subido varios puestos gracias a los 15 puntos conquistados.