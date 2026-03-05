Dani Lorenzo: "Duda ninguna, este proyecto del Málaga CF me hace pensar en grande"

Dani Lorenzo pasó este jueves por sala de prensa para hablar de su renovación, una de las más esperadas por el malaguismo y que permite seguir soñando al Málaga CF con un futuro muy especial. "Duda ninguna, es lo único que quiero", aseguró el marbellí acerca de su continuidad, pese al interés de equipos de Primera División y ahí se va a jugar el club blanquiazul poder alargarlo hasta 2029 con la estancia en la más alta categoría.

"Soy muy consciente de dónde estoy. Haber estado fuera, lo que he pasado en el club, las lesiones... Este año, el proyecto, el grupo, es el mejor sitio para asentarme como jugador. Lo tenía claro, quiero seguir logrando cosas con este club", iniciaba el centrocampista, que no quiso pensar más allá: "Estoy en el presente inmediato, esta temporada, el partido de este sábado. Mientras tenga contrato voy a intentar ese sueño marcado. Voy viendo el presente y siento la confianza del club. Sol me centro en lo de aquí, es lo único que quiero".

Ilusión por el proyecto

"Duda ninguna", descartó acerca de los rumores sobre una negociación más larga de lo esperado. Tiene muy marcado el pasado curso en el que las lesiones le lastraron durante la segunda mitad de campaña y su deseo ahora es claro: "No hay mejor sitio para mi crecimiento como futbolista. Estoy en mi casa, en un club que me ha demostrado su confianza, en un grupo muy unido, con un entrenador que confía en mí y que tiene una propuesta que saca a lucir mis virtudes. Tengo a todos mis seres queridos cerca".

A quien también tiene muy cerca es a Loren, de quien reconoce su implicación y su papel para renovar: "Es muy importante. El proyecto, el grupo que estamos construyendo... Me hace pensar en grande, disfrutar del día a día. Ese esfuerzo y la confianza que ha depositado en mí, estoy muy agradecido".

Dani Lorenzo está siendo uno de los líderes del Málaga CF. / Málaga CF

Cláusula

El contrato es hasta 2028, pero existe una cláusula que podía ampliar ese contrato un año más. El director deportivo fue claro: "La premisa fundamental es estar en Primera División". Ahora bien, dejó la puerta abierta a otros escenarios: "También está nuestra relación con Dani y sus representantes. Hay más cosas como que perciban que este es un buen sitio, es un proyecto ambicioso, que se va a mantener y que es de máximos. Lo que tiene que hacer el club con los jugadores de esta edad es convencerles de que estamos en disposición de ir a máximos, más que las cláusulas", y avisa: "Tenemos mucho trabajo. Si lo que ha hecho el Málaga CF es difícil, lo que tenemos por delante es aún más. Algunas personas estamos convencidas de que se puede hacer".

Por delante le queda un futuro muy ilusionante con sus compañeros y el resto de lograr cosas muy importantes.