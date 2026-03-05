Escribá, entrenador del Valladolid: "Ir a Málaga es un partido que desean los jugadores"

Fran Escribá, entrenador del Real Valladolid, compareció este jueves a dos días de visitar al Málaga CF en La Rosaleda (sábado, 21.00 horas). El equipo de Pucela ha sumado dos buenos resultados con su nuevo entrenador, pero ahora se enfrenta a uno de los mejores locales de la categoría. El técnico destacó el talento de los jugadores ofensivos blanquiazules, además de la humildad que deben tener ante un rival mejor clasificado.

Balance

"La diferencia de puntos que nos llevan es la diferencia de puntos que han sacado en casa con respecto a nosotros. Fuera llevamos los mismos puntos. Ellos en casa son muy fiables. Atacan mucho, tienen jóvenes arriba con talento. No queremos ser un equipo defensivo, pero habrá fases en las que puedan dominarnos. Defender fuertes y juntos. Seguimos con la idea de buscar portería. No puedes ganar si no eres ofensivo. Nuestra idea es ir a por la victoria ante un rival que no solo es bueno, sino que está en un momento muy bueno".

Imperial local

"Siempre te viene bien. Donde haya un dato muy positivo para ellos, para ti es una motivación más. Con la independencia de que ellos hayan conseguido esos resultados, nosotros vamos con la misma idea. Lo hemos demostrado. El equipo se siente ahora fuerte como para pensar que en cualquier campo puede ganar. Los puntos del objetivo están en todos los campos. Tenemos opciones, tendremos que hacer muy bien las cosas, pero no tengo esa sensación de dificultad por encima de cualquier otro partido. Habrá un gran ambiente de fútbol como hay siempre en Málaga, es muy atractivo. Es de los partidos que desean los jugadores".

Segunda victoria seguida

"Igual que sabemos de la dificultad con un rival que viene bien, tenemos que ir con humildad porque ellos están arriba y nosotros no. Han demostrado estar mejor que nosotros. No quita que no nos veamos capaces de unir esa humildad con la ambición de saber que si rendimos a tope, podemos ganar. Uno también piensa en las dos victorias seguidas. Si luego rendimos en casa, no es un cuento de la lechera, es la realidad. El equipo se ve con la posibilidad. Tampoco nos va a meter dudas si tenemos un mal resultado".

Dominio del Málaga CF

"Hay ciertos conceptos que hemos trabajado. Es un equipo que transita muy bien. También domina en casa territorialmente, te somete mucho tiempo en tu campo. No es nuestra idea pasar el partido cerca de nuestra portería. Nos hemos encontrado más cómodos cuando llevamos el peso del juego. Si te someten, tienen mucho talento delante".