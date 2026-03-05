Loren Juarros reconoce contactos del Málaga CF para iniciar su renovación

El Málaga CF acelera estas semanas en lo que va a ser la temporada 2026/27. Este jueves, Dani Lorenzo y Ángel Recio comparecieron en rueda de prensa tras las renovaciones hasta 2028 y 2029, respectivamente, pero lo cierto es que no son los únicos nombres que marcan la actualidad. Loren Juarros, como artífice del proyecto, acompañó a los malagueños y anunció novedades acerca de su continuidad en Martiricos.

Más allá de lo deportivo, es uno de los temas centrales: la renovación del director deportivo. El burgalés ya dejó claro que una decisión de la directiva y la cuestión más importante es que Loren ya sabe que el club quiere su continuidad. Además, también se le ha pedido que sea él quien "remate" la conversación con Juanfran Funes para seguir al frente del equipo blanquiazul, sea la categoría que sea.

Loren se encargará de la renovación de Funes. / Álex Zea

Loren-Funes para el futuro

"El club se ha puesto en contacto conmigo para rematar unas primeras conversaciones con el entrenador y también transmitirme la intención que tiene el club de que siga aquí. Siempre he dicho que, independientemente de mi contrato, voy a hacer todo lo que pueda hacer por el Málaga como estas renovaciones. El club ya se ha puesto en contacto conmigo para cerrar las conversaciones y ver si podemos llevar a buen efecto la renovación con Funes", anunció.

Han sido muchos los rumores de los últimos días, pero el deseo sigue siendo el mismo que ya manifestó en su rueda de presentación: "Vine a este club con la idea de estar 10 años y es por lo que trabajo todas las horas en el primer equipo y en La Academia. Sigue siendo ese mi pensamiento. Me remito a las conversaciones que podamos tener los próximos días". Habrá que ver las condiciones, pero parece que el futuro será con Loren Juarros.

Precisamente, se va a dar antes de "un final de temporada apasionante" con solo dos puntos de distancia con respecto al ascenso directo y a esa segunda plaza del Castellón. "Estamos de verdad en la pelea por todo, siendo humildes y ambiciosos. El acierto de los entrenadores ha hecho que estemos aquí. He transmitido mi confianza en esto".

Loren Juarros está siendo el arquitecto del proyecto de cantera. / Málaga CF

Proyecto de la Real Sociedad

Además, también fue preguntado por la clasificación de la Real Sociedad a la final de la Copa del Rey y el modelo que él quiere trasladar: "Es lo que yo he mamado. Una forma de ser, un perfil de club. No entiendo otra cosa y por eso vine a Málaga, tenía confianza en el club, en la ciudad, en el fútbol de la provincia. No voy a renunciar a eso nunca. Hace 39 años, yo formaba parte de la plantilla que le ganó al Atlético de Madrid una final de Copa. Claro que aspiramos a esas cosas con el Málaga CF. Si difícil ha sido lo de hasta ahora, más lo va a ser. Si seguimos juntos y poniendo de nuestra parte, claro que se puede hacer. El fútbol es maravilloso. La vida me ha demostrado que los clubes tienen más pena que gloria, pero esto es lo que quiero y a lo que aspiramos".

Eso será en abril. Habrá que ver si antes se consigue culminar la renovación de Loren y de Funes.