La ilusión de Recio hasta 2029; Murillo, próximo objetivo del Málaga CF con optimismo

Junto a Loren Juarros y Dani Lorenzo, el otro protagonista del día fue Ángel Recio. El defensa del Málaga CF, renovado recientemente hasta 2029, también pasó por la sala de prensa para hablar de su continuidad que le convertirá a partir del próximo curso en jugador del primer equipo a todos los efectos.

"Estoy muy contento y muy feliz de la oportunidad, por toda la confianza depositada. Ilusionado de crecer con estos jugadores y seguir aprendiendo. Muy satisfecho por el trabajo de estos años. No quiero quedarme ahí, estoy muy ilusionado de esta oportunidad. Mis compañeros me hacen mejor el día", eran las primeras palabras del central acerca de su continuidad.

Ángel Recio, renovado hasta 2029. / Málaga CF

Salto al primer equipo

Recio es el vivo ejemplo de lo que significa tener paciencia y esperar a la oportunidad. Pilar del Atlético Malagueño, dio el salto este curso de la mano de Sergio Pellicer para estar con los 'mayores' y llegó a tener el cartel de imprescindible con Juanfran Funes hasta que se lesionó. "Es importante para los que vienen de abajo, que somos capaces de asentarnos en el primer equipo", lanzó.

Ahora, afronta una oportunidad tras el paso al lado de Einar Galilea por lesión durante un mes. Cuestionado por esa carrera con Javi Montero por acompañar a Murillo, contestó: "La competencia nos hace mejorar a todos. Estoy centrado en mejorar y en lo que necesite el míster. Si me necesita, voy a estar ahí. Estamos centrados en el partido del sábado, poder seguir mejorando y ayudando al equipo".

La renovación de dos amigos

Precisamente, el pasado quiso que Recio y Dani Lorenzo llegaran juntos al Málaga CF, y el paso del tiempo los volvió a unir como protagonistas con sendas renovaciones: "Llegamos el mismo año en alevines. Hemos vivido muchas cosas, muchos torneos. Cada uno tomamos un camino, pero hemos acabado en el mismo sitio. Cada proceso es diferente y cada uno tiene su oportunidad. No rendirse, ser paciente. Estoy muy contento de compartirlo con él, luchamos por lo mismo", reconocía el de Marbella junto al de Fuengirola: "Es una alegría compartir vestuario con Dani. Empezamos juntos y todos los caminos conducen a Roma. Es una satisfacción muy grande. Ojalá estar muchos años más juntos".

Murillo, el próximo

No parece que esta secuencia de renovaciones vaya a quedar aquí. El próximo es Murillo: "Hemos ido manteniendo conversaciones, con Diego también. Como siempre, soy optimista. Ellos están viendo un poco lo que genera el club. Espero que en no muchos días podamos llegar a un acuerdo con ellos", asumió Loren Juarros. Es el otro jugador de la casa que acaba contrato en 2027 y al que se quiere proteger, especialmente después de los varios pases adelante que ha dado esta temporada.