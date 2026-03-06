Funes repasa los nombres propios del Málaga CF: Loren Juarros, Puga, Chupe, Joaquín...

Juanfran Funes compareció este viernes en la previa del Málaga CF-Real Valladolid (sábado, 21.00 horas). Ha sido una semana marcada en el club blanquiazul por la continuidad de Dani Lorenzo y Ángel Recio, y de las conversaciones con Loren Juarros para ampliar el contrato, lo que el técnico de Loja valora muy positivamente: "Entiendo como buena noticia que Loren pueda continuar".

"No nos gusta pensar más que Valladolid, pero son buenas noticias. Llegaron pequeñitos, uno de Marbella y otro de Fuengirola. Si termina lo de Murillo, responde a un plan claro del club que se está ejecutando bien. También entiendo como buena noticia que Loren pueda continuar. Agradecido porque estaba tranquila después de sentir la confianza por su partido, Kike y José María. He sentido siempre la tranquilidad. El ver que se puede seguir en ese plan que da frutos y que podemos sostenerlo en el tiempo. Más que los resultados, lo más bonito es con quién. Jugamos contra el Granada y es muy bonito cómo somos capaces de competir bien. Jugadores que han nacido aquí. Loren siempre habla de la importancia de los de fuera para acompañar la cantera. Es bonito conseguir las cosas y el cómo. La fuerza del plan reside en los jugadores. Que ellos quieran seguir es una gran noticia y estamos de enhorabuena", afirmó en un extenso análisis sobre la actualidad del Málaga CF.

La renovación de Dani Lorenzo ha marcado la semana en Martiricos. / Málaga CF

También hizo repaso de algunos nombres propios que marcan la actualidad del club blanquiazul:

Sustituto de Puga

"Carlos no va a estar. La más natural, que no digo que es la que vayamos a hacer, es Murillo y que Recio pase de central. El Valladolid a balón parado está bastante bien. Lo hemos barajado. Afortunadamente, hay que veces en las que no tienes muchas opciones y no dudas. Ahora hemos puesto en valor otras muchas opciones. Jokin está entrenando a un nivel espectacular, tenemos plena confianza. Víctor, a nivel táctico, nos da una situación de ventaja grande. Por supuesto, Rafita, conmigo es donde más ha jugado. Incluso Dorrio puede hacerlo. Hemos visto varias opciones. Independientemente de quién empiece, el partido va a necesitar de varios. Probablemente, quien empiece no sea quien termine".

Convocatoria

"Dani Sánchez el que más sesiones ha acumulado, sí va a estar en convocatoria. Darko y Ramón han llegado más tarde y necesitamos un mínimo de entrenamientos para asegurarnos que tengan garantías".

Chupe y Joaquín

"A los jugadores de ataque lo que más les gusta es marcar goles. Lo que más me gusta es que jueguen bien. Si el equipo termina haciendo gol y el partidazo te da para eso, a los técnicos nos da igual. Él se centrará en hacer gol. Tiene que estar tranquilo, su trabajo sin pelota es encomiable. A veces mete gol a pares y hay varias semanas sin gol. La semana de Joaquín ha ido bastante bien. Julen hizo un auténtico partidazo en Granada. La posibilidad de que esté es real, podemos contar con él".

Dorrio

"Estamos contentos porque su trabajo se ha mantenido. No ha habido una semana en la que haya trabajado de forma distinta, ha seguido igual. Cuando las cosas buenas pasan, hay que poner detrás mucho trabajo. El esfuerzo se hace visible por los que participan. Para que ellos puedan hacerlo bien, hay gente que tiene achuchar y Dorrio es un gran ejemplo. Tenemos una plantilla muy especial con una comunión muy grande. Esa línea de trabajo de Dorrio es la de muchos jugadores. Cuando alguien ha tenido que entrar, casi no se ha notado. Es el momento en el que tienen visibilidad, pero siempre es bueno por lo que ha venido antes cuando los focos no apuntaban a ellos".