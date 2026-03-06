Funes analiza el Málaga CF-Valladolid: "Es tan importante como recibir al Dépor, el Almería o el Racing"

Juanfran Funes se sentó en rueda de prensa con un objetivo claro: no perder el foco del Real Valladolid. Al margen de todos los nombres propios del Málaga CF, insistió en la necesidad del partido contra los de Pucela "como el más importante del año" y lo puso a la altura de otros con más espectación: "Es como el Deportivo cuando vino, el Almería o como cuando venga el Racing".

Balance del rival

"Este Valladolid no tiene nada que ver con el de la primera vuelta. El nuevo entrenador ha traído ideas de juego, sé que es un gran entrenador. Es capaz de que sus jugadores crean en lo que hacen. Lleva poco tiempo y no está invicto por casualidad. Ya ha marcado una seña de identidad con cuestiones que no hacían. Es uno de los equipos que más corre y deja muy poco espacio entre líneas, no hay más de 8/9 metros. Tenemos que ser capaces de mantener nuestra identidad ante un equipo muy compacto, capaz de ir hacia delante sin separarse. Dominar el juego interior es uno de los grandes retos. Tenemos que entender que puede ser un poco largo. En más de una ocasión hemos sido capaces de desequilibrar la balanza. Hay que provocarlo. En ese camino habrá momentos en los que no seamos tan brillantes, pero tenemos que respetar ese proceso".

Foco en el partido

"He sentido un poco que estamos arrastrados por lo de Granada, por la alegría de las renovaciones. No podemos perder de vista el Valladolid. Lo más importante es dar para animar a los de fuera. Esta semana me gustaría pedir que la afición tiene que estar con nosotros más que nunca. Este partido es como el Deportivo cuando vino, Almería o como cuando venga el Racing. Es e partido más difícil. Tengo el sentimiento de que no lo vivimos con intensidad por su clasificación. Parecía que iban a ascender en los cinco primeros partidos. Puede ser una gran noche en La Rosaleda. Ahora sí lo pido, que la afición nos apoye para que todo salga bien. Es importante centrarnos. Ojalá todos seamos capaces de focalizarlo todo ahí porque el partido lo merece".

Mediocentros

"Que nosotros podamos activar a los de dentro va a ser una parte muy importante. Ellos nos lo van a poner difícil. Lo vivimos con la 'Cultu' y el Burgos. Si tenían esa tendencia a cerrar los pasillos interiores, de moverse en muy pocos metros, Valladolid se mueve menos. Si te enfrentas al Málaga, puedes pensar en que los de dentro participen lo menos posible. Va a ser más difícil todavía. Tenemos que tener la tranquilidad de que cuando nos pongan en dificultad, nos van a hacer caer en la precipitación. Hay que persistir en la idea. Defender 90 minutos a los rivales les tiene que costar. No se trata tanto de tener mucho la pelota, sino llevarla a espacios que comprometa al rival".

Fran Escribá le ha cambiado la cara al Valladolid. / Real Valladolid

Cambio con Escribá

"Ahora nos encontramos al mejor Valladolid de la temporada. Tienen un inicio fulgurante. Hay un momento, por lo anímico o el objetivo, que les lleva a aflojar en la competición. Dejan de ser de los que más corren. No ha sorprendido que el cambio de entrenador les ha hecho ser más como al principio. Han vuelto a correr mucho, tiene orden, deja muy poco espacio entre líneas. Les da sus frutos. Sí es verdad que parecía estar en caída libre. Escribá ha revertido. Independientemente de su situación, es los comportamientos que manifiestan, vuelven a ser competitivos. Sí queda claro que si los mantienen en el tiempo, van a estar muy lejos del descenso y les sobrará tiempo. El Valladolid que nos encontremos va a depender de lo que nosotros seamos capaces".

Árbitros

"Más que por el Valladolid, por todo. La gente viene a ver fútbol, no la pelota quieta. Que la gente manifieste que viene a ver fútbol es importante. Los árbitros tienen en el reglamento suficientes criterios para llevar a cabo todo esto y no se termina de aplicar. No se trata tanto de 11 minutos de descuento. El tiempo efectivo que sea efectivo de verdad. Si desplazas la pelota, es amarilla. No hay que esperar que lo haga siete veces. Si un portero pierde tiempo, no hay que esperar 70 minutos para amonestarlo. El reglamento no pone que en el minuto 12 no se pueda sacar amarilla. Es aplicar el reglamento. Ha habido árbitros que aplican el reglamento. Si detecto que pierdes tiempo, te lo digo. Esas cosas hay que hacerlas en el minuto 1, no en el 90. El Valladolid tiene que venir a ganar porque necesita puntos, no creo que venga a especular. No es por bien del Málaga CF, sino por el espectáculo deportivo".

Rivales

"Segunda es muy traicionera. La diferencia entre ganar o perder es muy estrecha. Cuando juntas varias victorias, puedes tener otro objetivo. Si visualizas que Valladolid gane 10 partidos, es aspirante a todo. Al revés, para otros también. Mantener la estabilidad emocional es difícil, va a depender de lesiones y sanciones. Si algún equipo baja los brazos, se puede ver el 14. En Tercera, cuando te planteas un play off, sabes que no puedes perder más de seis partidos, pero que te da por la diferencia de nivel. Aquí, para lo bueno y lo malo, sabes que nueve derrotas no te eliminan de nada. O te centras en lo inmediato o, si especulas, te vas de lo importante. Es fundamental vivir este partido como el más importante del año. Con La Rosaleda es más fácil ganar. Las situaciones de otros equipos son situaciones en las que poco hay que pensar. Hace 10 partidos deseábamos que los de arriba ganaran a los de abajo y ahora la gente se alegra de que los de abajo le ganen a los de arriba. Toda nuestra energía debe ir en jugar bien".