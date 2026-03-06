«Estoy muy agradecido a Loren y a Funes, ojalá sigan los dos aquí»

Izan, ¿cómo ha ido la semana?

Entrenando día a día y loco de que llegue el sábado, aquí en La Rosaleda delante de nuestra gente, para jugar.

Con victorias como Granada, la semana se hace más larga porque lo que quieren es volver a jugar.

Se hacen más largas porque estamos locos de que llegue el partido. Y es cierto que victorias como la del otro día te dan vida, te dan energía. Al final, es un trabajo que se ve realizado durante la semana. Pienso que ya no es suerte que tengamos esta buena dinámica, también es el trabajo que realizamos día a día y se están viendo las cosas bien.

izan merino / m. garcía

No había mejor momento para que llegasen dos partidos seguidos en casa.

Sí, sabemos que delante de nuestra gente somos muy fuertes. Somos uno, tanto la afición como los jugadores. Aprovechar los dos partidos en casa e intentar conseguir los seis puntos, empezando primero por el sábado contra el Valladolid. Es intentar seguir en esa dinámica buena.

¿Cómo vivieron ese partido en Granada? 3.000 personas arropando, las cuatro esquinas del estadio... No fue jugar en casa, pero prácticamente.

El mayor apoyo es la afición y es de lo mejor que tiene el club. Cuando ves a tanta gente allí, te motiva el triple. Ver en todas las esquinas de Los Cármenes afición tuya. Eso hace también que te sientas como en casa y que se consiga la victoria.

Ahora, el Valladolid. Está abajo, pero viene de ganar, cambió de entrenador. Ya hay experiencia en casa ante equipos de abajo que se están teniendo que ganar con mucho pico y pala. Ya habrá dicho Funes que confianza ninguna, ¿no?

Los equipos de abajo, da igual que estén abajo, van a pelear y te puede ganar tanto el último como el primero. Siempre están igualados los partidos. Nosotros, a salir como estamos saliendo cada fin de semana, que pienso que estamos haciendo un trabajo muy bueno tanto ofensiva como defensivamente. Estamos siendo un bloque y a por los 3 puntos.

Izan Merino se considera un jugador polivalente / l.o.

En lo personal, ¿cómo se está encontrando?

Bastante bien, muy cómodo. También viene de que te den la confianza de jugar y demás, pienso que me estoy soltando bastante y cada vez más soy yo. Entonces, me encuentro muy contento.

¿Ha encontrado el mejor punto de su carrera desde la llegada de Funes? Se le ve explotando, yo creo, sus mejores virtudes en esa posición ahí de mediocentro, delante de la defensa, acompañado de Dotor y Dani Lorenzo.

Sí, creo que cada vez soy más yo. Juego para divertirme porque me gusta. No tengo esa presión. A lo mejor también es porque ya llevo bastantes partidos y cada vez voy cogiendo más experiencia. Sí, podríamos decir que es mi mejor momento. Espero que siga todavía a más.

Es algo común, ¿no? Porque lo dice usted, Larrubia, Dani Lorenzo. El otro día Ochoa, que antes no le salían las cosas, y da pase de del gol.

También se ve reflejado en los partidos. Cuando todo va bien también es muy fácil, pero cuando no han ido las cosas bien el equipo siempre ha estado unido y siempre ha seguido trabajando. Están saliendo las cosas y todo va fluyendo más todavía. Se está viendo tanto en los entrenamientos como en los partidos. Aparte de jugar bien y demás, estamos haciendo un trabajo inmenso, que siga así.

Creo que está llegando más al área. ¿Es una virtud que puede explotar incluso más como el disparo de fuera, la llegada de segunda línea?

También depende del partido, depende del rival. Es cierto que el otro día contra el Albacete, por ejemplo, ellos estaban en bloque bajo y nos pidió mucha movilidad dentro, que llegara a la frontal. Vi unos cuantos huecos que podía romper de segunda línea para sorprender. Pienso que tengo también esa capacidad físicamente para poder llegar y luego volver.

Su progresión ha ido de menos a más. ¿Cómo fue, por ejemplo, su experiencia en el Mundial sub-20?

Es un orgullo para mí y mi familia porque, al final, representas a tu país y más en un torneo como un Mundial, jugando contra los mejores de cada país. Es una experiencia que se queda para ti. Es cierto que no terminaron las cosas como nos gustaría, pero es una experiencia inolvidable que se queda para mí y para los míos.

"Me estoy soltando bastante y cada vez más soy yo. Estoy muy contento" / l.o.

¿Le pudo cortar el ritmo ese problema de tobillo en el Mundial?

Cuando sales de tu entorno, de los hábitos de entrenamiento, de los hábitos de partido, del ritmo, de tu club... Allí jugábamos, dos días de descanso, partido, dos días de descanso, partido. No te daba ese ritmo de entrenamiento, era solo partido y lo demás tenía que recuperar. Entonces, cuando llegué aquí, también es distinto el ritmo. Te tienes que volver a acostumbrar, pero es cierto que yo vine, trabajé, sabía que era complicado porque los compañeros lo estaban haciendo bien. Cuando se me dio otra vez la oportunidad, la aproveché.

Jugó prácticamente de todo.

Me considero un jugador polivalente. Jugué de central, pivote, jugué de ‘8’, incluso de lateral derecho. Yo siempre digo que donde pueda ayudar al equipo y donde me ponga el míster, juego. Es cierto que me encuentro más cómodo de pivote, de ‘6’, pero donde sea, bueno es.

Ahora, viene una convocatoria de la sub-21. No van a tener hueco todos los del Málaga que se lo están mereciendo. Usted, Chupe, Adrián Niño, Ochoa se irá con Irlanda. ¿Se ve en la quiniela para poder ir?

Es un orgullo que tantos jugadores del Málaga estén ahí en la prelista porque se ve que estamos haciendo las cosas bien, también gracias a nuestros compañeros y cuerpo técnico. Si vamos algunos, pues ojalá, ¿no? Todo el mundo quiere ir con su país y jugar. Si no, estamos aquí centrados ahora mismo, no pensamos en eso, pensamos en el sábado y queremos hacer nuestro trabajo aquí para que luego puedan llegar recompensas.

Izan Merino con la selección de España durante el amistoso jugado contra Estados Unidos / RFEF

El club, siendo un poco egoísta, pensará: «Vamos a llamar a ver si se llevan solo a uno». No es que no pare la Liga, es que se ponen jornada entre semana y, salvo que se juegue el jueves y lleguen el martes, el que se vaya el sábado va a perderse dos partidos.

Claro que cada uno mirará por sí mismo. Es algo normal que cada uno mire por sí mismo.

Tiene contrato hasta 2028. Tranquilo, ¿no?

Sí, yo estoy tranquilo. Siempre lo he dicho que el Málaga es mi club, es mi casa. Estoy muy tranquilo, hasta 2028 y a seguir disfrutando.

¿No ha habido una llamada del agente sobre algún equipo?

No, ha estado tranquilo. Siempre hemos estado aquí, no ha habido nada de otro lado.

¿Alguna noticia de que sus representantes y el club hayan empezado a hablar para ampliar ese contrato?

La verdad es que no tengo conocimiento de ello. Es cierto que cuando estamos en temporada, tampoco me gusta centrarme en el futuro. Si ellos tienen que hablar con mi agente que lo hablen, pero es cierto que me gusta estar centrado en mí, en mi trabajo ya se verá más adelante.

Izan Merino disputa un balón a Pablo Arriaza, durante un entrenamiento / l.o.

Ahora ha renovado Dani Lorenzo, otra gran noticia.

Es otro jugador de casa, vemos el nivel que está dando. Es un gran jugador, me alegro mucho por él y de todo lo que le pase. Cuantos más años esté aquí, mejor para nosotros.

Sería importante el año mantener el bloque. Evidentemente, con un ascenso sería todo mucho más fácil, pero si sigue el equipo en Segunda va a ser difícil que todos estéis aquí el año que viene porque van a venir equipos fuertes con dinero a tentaros a ustedes y al club.

Lo vemos todos, hay grandes jugadores en el equipo. Si algún equipo viene a por algún jugador, pues vendrá. Hay que estar tranquilo. Yo creo que tampoco hay que pensar en eso ahora mismo. Soy muy repetitivo y es lo que dice el míster, pero hay que pensar en el partido del sábado, ir partido a partido y entrenamiento a entrenamiento, y si se dan las cosas, a soñar.

¿Cómo se le dice que no al Real Madrid aunque no sea para el primer equipo?

El Madrid es un club de los mejores del mundo y es un privilegio que llamen por ti. Yo lo he dicho mil veces y no me cansaré de decirlo, aposté por el Málaga, aposté por mi casa, me dieron esa confianza de que iban a apostar por mí y lo han hecho. Creo que he acertado quedándome aquí, estoy disfrutando mucho, estoy muy contento de haber tomado esa decisión.

¿Hubo más clubes de primer nivel?

Sí, alguno que otro y yo estoy contento de que se interesen por mí, pero estoy aquí, estoy disfrutando muchísimo y quiero seguir.

Se ha demostrado que lo que vendía el club de proyecto era una realidad porque cada jornada hay 7 u 8 canteranos titulares, en la primera plantilla hay 14 y ese proyecto empezó con Loren. Acaba contrato al final de temporada. Les preguntamos ahora a ustedes. ¿Quieren que siga?

Es verdad que se están viendo muchos jugadores de cantera y cuantos más suban, mejor. Están saliendo las cosas y a mí me gusta eso también porque me veo reflejado. Con el tema de Loren, yo estoy muy contento con él porque fue el que me dio la confianza, fue también el que me dio un empujón para que estuviera aquí. Yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia él y por mi parte que ojalá siga aquí.

"No sé si hacía falta un cambio, no sé exactamente lo que ha pasado, pero bueno, ahora por cualquier cosa nos están saliendo las cosas y nos tenemos que aferrar a eso"

Igual que Funes, ¿no?

Obvio.

Ya se están empezando a mover.

Funes igual, llegó aquí, también lo tuve en el filial. Palabras de agradecimiento a él y que ojalá siga.

La misma plantilla que en la primera parte de la temporada le costaba mucho ganar, ahora gana habitualmente. La diferencia de puntos es abismal, sin desmerecer el trabajo de Pellicer. ¿Qué ha tocado Funes?

Bueno, a Pellicer también agradecerle, porque también fue el que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño. Hay rachas buenas, rachas malas. No sé si hacía falta un cambio, no sé exactamente lo que ha pasado, pero bueno, ahora por cualquier cosa nos están saliendo las cosas y nos tenemos que aferrar a eso. A seguir así, a confiar en el planteamiento que tiene el míster, que es bastante bueno, me gusta mucho.

¿Objetivo personal?

Seguir mejorando día a día, mi físico y los duelos.

¿Y para el equipo?

El partido del sábado.

Seguimos con palabras tabú.

Primero, 50 puntos. Después, a soñar.

Es difícil vender ese discurso ya.

Sí, es complicado, pero hace tres meses no estábamos así y decíamos lo mismo que ahora. Obviamente, nosotros somos los primeros que queremos ascender, pero primero los 50 puntos y a partir de ahí a soñar porque pienso que somos un equipo que lo puede hacer.

La situación invita a que la afición sueñe, se ilusione y, aunque no se consiga, pero que disfrute mucho de aquí.

Por supuesto que sí, hay que disfrutar de lo que estamos haciendo, que no es fácil. Ojalá estén con nosotros al igual que estamos nosotros con ellos y a por todo.