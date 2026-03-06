Horario y televisión del Málaga CF-Real Valladolid, jornada 29 de LaLiga Hypermotion

LaLiga Hypermotion ha entrado en el último tercio de la competición en un momento trascendental para el Málaga CF. No solo se trata de la quinta posición que ocupan los de Juanfran Funes con 47 puntos, a dos de los puestos de ascenso directo. Es que ahora llegan dos jornadas consecutivas en La Rosaleda que deben aupar a los blanquiazules antes del infernal mes de abril. Este fin de semana, el Real Valladolid como primera parada.

El Málaga CF ha llegado a marzo siendo el mejor equipo de 2026, incluso mejorando los números del Castellón y de cualquier rival que aspire a estar en los seis primeros puestos a final de temporada. La buena noticia es que el equipo llega bien a nivel de efectivos, minimizando los ocupantes de la enfermería, aunque con la baja por sanción de Carlos Puga para recibir a los de Pucela.

Rivales

Precisamente, serán los de Pablo Hernández quienes abran la jornada 29 en la parte alta. Lo harán este sábado (16.15 horas) en el campo de la Real Sociedad B. El Sanse ya puso en aprietos al Dépor y le ganó a los de Funes. A partir del domingo, llegarán los demás. Las Palmas necesita un triunfo ante el Ceuta (14.00 horas) para no descolgarse del ascenso directo. Partido muy importante también para el Racing de Santander contra el Córdoba CF (18.30 horas) y para el Deportivo de La Coruña frente al Granada CF (21.00 horas). El Almería cerrará el lunes la jornada frente a la Cultural Leonesa (20.30 horas).

Horario

El duelo correspondiente a la jornada 29 de la categoría de plata se celebrará este sábado 7 de marzo, a partir de las 21.00 horas. Si la lluvia respeta, todo apunta a que La Rosaleda lucirá un gran ambiente, cumpliendo con la petición que ha lanzado Funes en rueda de prensa.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de Martiricos.