Una expulsión y el balón parado frenan al Málaga CF frente al Real Valladolid en La Rosaleda

El Málaga CF desperdició una grandísima oportunidad de alargar su racha triunfal en casa. Ganaba por 3-1 y una expulsión de Víctor García a los 56 minutos de partido lo cambió todo. A partir de ahí, los blanquiazules ya no pudieron existir en ataque y solo les quedó intentar defender el resultado con más de media hora por delante. Y murieron en la orilla. Dos goles a balón parado, el segundo de ellos ya en el tiempo de añadido, dieron al Real Valladolid un empate que dejó a medias a los de Funes y les privó de dormir segundo en la tabla.

Efectividad blanquiazul

El conjunto blanquiazul salió a mandar desde el inicio. Salvo algún error puntual en el pase, el Málaga controló los primeros minutos. Y el arreón inicial tuvo premio pronto. A los 15 minutos, los de Funes ya mandaban por 2-0. El primero, penalti. Chupe lo provocó y Chupe lo transformó. Fue derribado por Guilherme dentro del área y no perdonó desde los once metros. No lo vio el árbitro, pero el asistente se lo dijo desde la banda y el VAR confirmó la decisión.

Y solo tres minutos después, al filo del primer cuarto de hora de partido, llegó el 2-0. Larrubia, en una de las suyas, condujo hacia al centro, chutó y su disparo rebotó en un zaguero, pero el balón cayó en los pies dentro del área, que definió perfecto, fuera del alcance de Guilherme. Primer gol del madrileño con la camiseta blanquiazul. 2-0 a los 15 minutos, en dos jugadas que nacieron de los pies de Larrubia, siempre desequilibrante.

Pese al marcador, el Valladolid no estaba haciendo mal partido, ni mucho menos. Empezó a llegar con peligro una y otra vez sobre la portería de Alfonso Herrero en busca del tanto que recortase distancia. Estuvo providencial Víctor García para salvar el 2-1. La puso Chuki y el lateral zurdo se lanzó al suelo para evitar el gol de Peter Federico. Otra para los de Fran Escribá, de nuevo con Chuki como protagonista. Ganó en carrera a Montero y la intentó levantar por encima de Alfonso Herrero, que la mandó a córner con una buena mano. Y en el saque de esquina, de nuevo tuvo que emplearse a fondo el meta blanquiazul. La sacó de puños sobre la línea.

Recorta distancias el Valladolid

El equipo blanquivioleta iba creciendo con el paso de los minutos. Se lesionó Clerc y tuvo que ser sustituido por Iván Garriel a los 37 minutos de encuentro. Después de muchos minutos, volvió a crear peligro el Málaga sobre la puerta de Guilherme. Lo intentó Joaquín con un disparo potente que atrapó en dos tiempos el meta rival. Las ocasiones del Valladolid se sucedían. Y justo antes del descanso llegó el tanto de los visitantes. Descontó seis el colegiado y justo en el minuto 45+6 marcó Peter Federico. Recibió dentro del área y batió por el palo corto a Herrero. 2-1 y no hubo tiempo para más en el primer acto.

Cambio de Funes en el descanso. Entró Recio por Montero, que fue amonestado en el primer tiempo. Salió con otra cara el Málaga. De nuevo a llevar el timón del partido, que lo había perdido. Y se encontró con el 3-1. Funcionó el balón parado. Víctor García la puso cerradita y Chupe metió la puntera para desviarla hacia la portería. Lo anuló Morilla Turrión a instancias de su juez de línea por fuera de juego, pero se revisó en la sala del VAR y el tanto subió al marcador. Chupe estaba habilitado.

La expulsión lo cambió todo

Pero el Málaga estaba empeñado en complicarse la vida. Acción absurda de Víctor García y a la calle. Roja directa por una patada a Iván Alejo que no venía a cuento a 80 metros de portería propia. La terminó de tomar el público con Alejo. Tuvo que entrar Gabilondo por Joaquín Muñoz para reestructurar la defensa. No tardó en recortar diferencias de nuevo el Valladolid. Concedió faltas cerca del área el Málaga y lo pagó. Centró Chuki y Chupe ahora la introdujo en la portería que no era. 3-2 y a sufrir con uno menos con casi media hora por delante.

Más movimientos de Funes en el minuto 73. Había que refrescar el equipo. Entró Adrián Niño por Chupe y Rafa Rodríguez por Dotor. Seguía creando peligro el equipo de Escribá a balón parado. Consiguió enfriar algo el partido el Málaga. Ahora pasaban menos cosas. Consiguió ajustarse bien para defender con 10. Tocaba resistir en campo propio. Entró Juanpe por Dani Lorenzo en el minuto 88 para intentar amarrar del todo el choque.

Descuento largo. 8 minutos. Más sufrimiento. Y en el alargue, otra vez a balón parado, el Valladolid volvió a derribar la muralla del Málaga. La volvió a poner Chuki y Latasa se impuso a la zaga blanquiazul para clavarla en el segundo palo.

Se paró el partido para atender a Alfonso Herrero por segunda vez. Poco más se jugó. Faltaban fuerzas y había que pensar con la cabeza fría. Si no puedes ganar, no pierdas. Lo rozó el Málaga CF, y se quedó con un solo punto.