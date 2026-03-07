Málaga CF-Real Valladolid: La película que todos quieren ver

Málaga se viste con sus mejores galas estos días para vivir una nueva edición del Festival de Cine. Son muchos los famosos que van a pasar por la ciudad, pero hay una película que nadie quiere perderse. Llega a marzo con un crítica envidiable, con sus protagonistas en el mejor estado de forma y candidata al premio con el que todo el mundo sueña. El Málaga CF y La Rosaleda vuelven a verse este sábado (21.00 horas/LaLiga TV) para recibir al Real Valladolid.

¿Quién en su sano juicio elige no ver al equipo blanquiazul en estos momentos? El estado de felicidad es absoluto. Asentado en el quinto puesto de la clasificación, a dos puntos del ascenso directo y de celebración esta semana después de la renovación de Dani Lorenzo y de las conversaciones con Loren y Funes para seguir. Después de tanto, es agua bendita, aunque las alegrías no deben empañar la importancia del partido de hoy.

Rivales

Cita de riesgo ante un rival de la parte baja. Los precedentes ya advierten de lo molestos que suelen ser estos partidos para los de Martiricos, pero toca seguir manteniendo invicta La Rosaleda. Invita el momento -dos partidos seguidos de local- y también un fin de semana complejo para los rivales. Será el Castellón quien abra la jornada 29 en la parte alta. Lo hará hoy (16.15 horas) en el campo de la Real Sociedad B. El Sanse ya puso en aprietos al Dépor y le ganó a los de Funes.

A partir del domingo, llegarán los demás. Las Palmas necesita un triunfo ante el Ceuta (14.00 horas) para no descolgarse de los dos primeros. Partido muy importante también para el Racing de Santander contra el Córdoba CF (18.30 horas) y para el Deportivo de La Coruña frente al Granada CF (21.00 horas). El Almería cerrará el lunes la jornada frente a la Cultural Leonesa (20.30 horas).

La gran duda de Funes es el sustituto de Puga, sancionado este sábado. / Gregorio Marrero

Dudas en el once

Habrá que ver si hay cambios en el once del Málaga CF. Hay uno obligado como es la plaza de Puga por sanción. Opciones hay varias, aunque Funes deslizó como «natural» desplazar a Murillo y colocar de central a Recio. Joaquín apunta a recuperar la titularidad, mientras que Chupe y Niño pugnan por un puesto. Dani Sánchez volverá a la convocatoria tres meses después y seguirán siendo baja Ramón, Brasanac, Galilea, Luismi y Pastor -sin ficha-, además del lateral nazarí.

El Valladolid busca puntos y estabilidad

En el otro lado del campo espera un rival casi renacido. Fran Escribá le ha cambiado la cara al Real Valladolid en apenas dos jornadas. Un empate ante el Real Sporting (2-2) y una victoria frente al Huesca (1-0) le han servido a los de Pucela para salir del descenso y colocarse dos puntos por encima. Además, sabrán lo que han hecho los de Bolo, ya que juegan a las 16.15 horas y son los únicos que les pueden meter en el abismo.

En cuanto a la plantilla, cara y cruz. Recuperan a Tomeo después de cumplir el partido de sanción, pero pierden a David Torres después de sufrir una luxación en el hombro izquierdo. No obstante, se agarran a esa última racha con entrenador nuevo y a que han disputado en toda su historias dos partidos en Segunda en La Rosaleda y ninguno lo han perdido. El exblanquiazul Iván Alejo vuelve a Málaga.

Así que cine de altura el que espera Martiricos. Si la lluvia no lo impide, la afición cumplirá la demanda de Funes: vivir este partido como si fuera el más importante para sumar de tres en tres.