Las notas de los jugadores del Málaga CF en el empate frente al Valladolid

El Málaga CF se quedó a medias en su partido frente al Valladolid en La Rosaleda. Hasta en dos ocasiones fue por delante con dos goles de ventaja el equipo blanquiazul, pero los de Escribá empataron el partido 3-3 en el descuento cuando ya jugaban los locales con un hombre menos. La expulsión de Víctor García fue clave en el devenir del encuentro. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (6) Pese a encajar tres goles, no falló en ninguno. Partido accidentado para él, dos veces atendido.

Rafita (5) Volvió a su puesto habitual. Sufrió mucho en defensa con Canós. Acabó en la izquierda. Comodín.

Murillo (6) Bien en las disputas. Ganador de duelos. Cometió varios errores con balón que puso nervioso al público.

Javi Montero (4) Sustituido al descanso tras ver una amarilla innecesaria a la media hora de partido. Acelerado.

Víctor García (1) Se cargó el partido con su expulsión. Totalmente evitable. Grave error que dejó al equipo con 10. Puso la falta del 3-1.

Izan Merino (5) Sufrió mucho para sostener el centro del campo. Acabó de tercer central en el tramo final para defenderse con 10.

Dotor (6) Estreno goleador de blanquiazul. Hizo el 2-0. Pero le costó aparecer con balón como en otros partidos.

Dani Lorenzo (5) Más gris de lo habitual. Incómodo, bien encimado. No le pudo coger el pulso al partido.

David Larrubia (8) Los dos primeros goles se iniciaron en sus botas. Lo tocó sacrificarse a raíz de la expulsión.

Joaquín (6) Vertical en la primera mitad. Sacrificado por Funes para remodelar el equipo tras la expulsión.

Chupe (8) Otro doblete. Uno de penalti y otro de '9'. También se metió uno en su propia portería.

Suplentes

Recio (2) Entró en el descanso. Muchos errores con balón. Le superó la situación.

Gabilondo (3) No pudo más que achicar agua.

Niño (2) No aportó ninguna solución.

Rafa Rodríguez (2) Muy errático. Acelerado.