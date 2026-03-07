Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LaLiga Hypermotion

Los partidos del Málaga CF, jornada a jornada: Alineaciones, estadísticas, crónicas, resúmenes... y la clasificación

Repaso a la trayectoria del Málaga en la LigaHypermotion, jornada a jornada

Larrubia, Rafita e Izan celebra el gol de Joaquín que dio la victoria ante el Albacete Balompié.

Larrubia, Rafita e Izan celebra el gol de Joaquín que dio la victoria ante el Albacete Balompié. / Gregorio Marrero

Javier Lerena

Javier Lerena

Un repaso a los partidos del Málaga CF esta temporada en LaLiga Hypermotion, con los resúmenes, las crónicas, las alineaciones y estadísticas, las fotos y las ruedas de prensa de cada jornada.

Próximas jornadas

Consulta el calendario del Málaga CF

29ª jornada

28ª jornada

27ª jornada

26ª jornada

25ª jornada

24ª jornada

23ª jornada

22ª jornada

21ª jornada

20ª jornada

19ª jornada

18ª jornada

17ª jornada

16ª jornada

15ª jornada

14ª jornada

13ª jornada

12ª jornada

11ª jornada

10ª jornada

9ª jornada

Resultados del partido entre Málaga y Deportivo de La Coruña.

8ª jornada

7ª jornada

6ª jornada

5ª jornada

4ª jornada

3ª jornada

2ª jornada

1ª jornada

