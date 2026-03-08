Clasificación de Segunda División: El Málaga CF marca el play off de ascenso

El empate del sábado frente al Real Valladolid en La Rosaleda mantiene al Málaga CF en puestos de play off, pero le hace retroceder un puesto. El conjunto dirigido por Juanfran Funes ahora es sexto y es el equipo que marca, con 48 puntos, las plazas que dan derecho a jugar las eliminatorias por el ascenso a Primera División.

La ventaja de los blanquiazules con respecto al séptimo clasificado ahora es de solo dos puntos. Ese lugar lo ocupa ahora el Burgos, que el sábado fuera capaz de ganar en el derbi provincial al Mirandés en El Plantío (2-0). El resto de máximos perseguidores del Málaga CF en esa batalla por colarse entre los seis primeros perdió este domingo y eso hace que los de Funes amplíe un punto su distancia con todos ellos.

A primera hora del domingo, el Ceuta cayó goleado en campo de Las Palmas por 4-0. El cuadro insular ha adelantado al Málaga en la tabla y se ha colocado quinto, con los mismos 48 puntos que los blanquiazules. El Ceuta se queda octavo, con 44 puntos. Algo más atrás aparecen ya Sporting de Gijón (42 puntos), Eibar (41) y Córdoba (41). Los asturianos perdieron por la mínima en Andorra (1-0); el Córdoba cayó en campo del Racing de Santander en un tremendo partidazo (4-3) y el Eibar, que ganó en Leganés (0-1), aparece desde atrás como nuevo aspirante a meterse en la pelea por el play off.

La desventaja del Málaga con respecto a los puestos de ascenso directo ahora es de un punto. Lo sigue marcando el Castellón (49), a expensas de que este lunes el Almería cierre la jornada frente a la Cultural Leonesa. En caso de ganar, el cuadro indálico alcanzaría los 52 puntos. El Deportivo de la Coruña se queda cuarto después perder en el último encuentro del domingo frente al Granada en Riazor (0-2).

A falta de este Almería-Cultural, la clasificación por arriba queda así: Racing de Santander (1º, 56 puntos), Castellón (2º, 49 puntos), Almería (3º, 49 puntos)*, Deportivo de la Coruña (4º, 49 puntos), Las Palmas (5º, 48 puntos) y Málaga CF (6º, 48 puntos). Por abajo, ocupan los puestos de descenso Huesca (19º, 31 puntos), Cultural Leonesa (20º, 27 puntos)*, Zaragoza (21º, 27 puntos) y Mirandés (22º, 24 puntos).