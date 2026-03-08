El futuro del estadio de la Nueva Rosaleda en Málaga: tres opciones avanzan y dos son descartadas

El Ayuntamiento de Málaga informó este domingo de la conclusión de la primera fase del procedimiento iniciado para estudiar las hasta cinco posibles localizaciones para una nueva Rosaleda. Sólo tres opciones han pasado el primer corte: La Rosaleda actual ampliada, la zona de la Ampliación de la Universidad y la alternativa en San Cayetano.

La empresa contratada a través de la empresa municipal Promálaga ha complado un primer análisis, bajo la dirección de la UTE formada por Técnica y Proyectos S.A (TYPSA) y Fenwick Iribarren S.L. De las cinco ubicaciones que se consideraron para el nuevo estadio por parte de la Gerencia de Urbanismo han quedado descartadas las de Lagar de Oliveros y de la Manzana Verde.

Dictado de la UEFA

El Consistorio recuerda que este análisis del futuro estadio ha partido del cumplimiento mínimo de los estándares UEFA Nivel 4, de acuerdo con el documento UEFA Stadium Infrastructure Regulations de junio de 2025, con un aforo que deberá situarse en una horquilla entre los 45.000 y los 55.000 espectadores totales. Además la inversión debe ser la más optimizada posible, al considerarse de esta manera una posible compensación posterior con distintos retornos.

En esta primera fase, correspondiente al análisis inicial, la UTE partió de las cinco ubicaciones propuestas y de los 18 estudios previos realizados, en el marco del convenio entre las tres administraciones propietarias: Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y Diputación de Málaga. La ampliación de La Rosaleda, el estadio actual, pasaba por un modelo similar a la candidatura del Mundial 2030.

Toma ventaja

En cuanto a la ubicación en la Ampliación de la Universidad, la parcela en cuestión toma ventaja sobre las restantes y sus límites están marcados por el bulevar Louis Pasteur por el sur, la avenida Francisco Trujillo Villanueva por el este, el arroyo de Las Cañas por el oeste, y la avenida Navarro Ledesma por el norte. En el PGOU de 2011 figura la alternativa de San Cayetano, que se encuentra situada en el denominado sector SGIT-PT-7.

En las conclusiones de esta primera fase se descarta la propuesta en Lagar de Oliveros, porque la parcela "presenta múltiples retos", sobre todo de índole urbanístico, de accesibilidad o ambiental. Además, consideran que las dimensiones de la parcela imposibilitan la implantación de un recinto de las características de un estadio de fútbol con estándares UEFA. Además, la topografía del solar es irregular y, en cuanto a tramitación urbanística, no se ha culminado su proceso de gestión ni urbanización, lo que además dificulta su disponibilidad urbanística inmediata.

Así será la Nueva Rosaleda. / La Opinión

Manzana Verde

La opción de Manzana Verde que en su momento fue planteada por parte de la afición malaguista se topa con varios contratiempos. "En primer lugar, el componente urbanístico, ya que es un suelo urbano no consolidado", indican los responsables de este análisis. Además, tiene un uso predominante residencial donde, como se ha explicado, se prevén 923 viviendas, de ellas 803 VPO. Para la construcción del nuevo estadio de La Rosaleda en este emplazamiento se requeriría la modificación del Plan General de Urbanismo, un nuevo Plan de Reforma Interior y la reubicación de los usos previstos.

Ampliación

Ampliar el estadio actual tendría como principal ventaja su fuerte arraigo social. Pero la intervención requeriría ajustes en el viario perimetral, la ejecución de espacios públicos asociados, la reubicación temporal de los usos afectados y el difícil encaje de un estadio de máximo 45.000 espectadores, junto al cauce del Guadalmedina.

Localizar el nuevo feudo malaguista en la Ampliación de la Universidad tiene de momento más ventajas que el resto de propuestas. Los criterios de accesibilidad los supera con creces, al disponer de conexión con metro, autobús y red viaria, incluidos accesos por autovía, pero asimismo cuenta con planeamiento aprobado y la urbanización de los suelos ya avanzada. La superficie disponible resulta compatible con la implantación de un estadio, si bien, concurren afectaciones sectoriales de carácter aeronáutico, hidrológico y viario.

Mayor disponibilidad

San Cayetano presenta gran disponibilidad de suelo y capacidad de crecimiento a largo plazo y existe baja consolidación urbana con unas condiciones topográficas favorables, aunque sería necesaria la ejecución de nuevas infraestructuras de movilidad y la redacción y tramitación del planeamiento y la ejecución de la urbanización.

En la segunda fase de este proyecto se prevé la realización del análisis multicriterio (AMC) para proponer la mejor ubicación, con una base objetiva, para la construcción del estadio. Una vez realizadas las diferentes comparaciones y finalizado el AMC, se deberá desarrollar un informe final detallado y pormenorizado de la ubicación propuesta como óptima y una hoja de ruta con un cronograma detallado para la construcción del estadio, cuya entrega está prevista para el 15 de mayo.

De la Torre, en la presentación de la Nueva Rosaleda en marzo de 2023 / Álex Zea

No vinculante

En este punto, el pliego especifica que la ubicación propuesta por el adjudicatario no será, en ningún caso, vinculante, correspondiendo a las administraciones promotoras del proyecto la decisión sobre el emplazamiento final, toda vez que se podrían llevar a cabo estudios complementarios específicos (técnicos o de viabilidad) para confirmar la idoneidad de la ubicación propuesta.