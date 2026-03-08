El Málaga CF deja escapar puntos de La Rosaleda tres meses después

El Málaga CF desperdició la primera de las dos oportunidades consecutivas para seguir ganando en casa y engordar el botín de puntos para seguir de cerca la estela de los primeros clasificados. El conjunto blanquiazul venía lanzado en su estadio, sumando de tres en tres cada dos fines de semana, pero este sábado, frente al Real Valladolid se quedó a medias. No pudo pasar del empate en un partido en el que estuvo muy cerca de volver a ganar y rompió de esa manera una racha de casi tres meses de triunfos como local.

La victoria en el encuentro frente al Real Valladolid se escapó en el descuento. El Málaga CF llegó a dominar por dos goles de diferencia hasta en dos ocasiones (2-0 y 3-1), pero la expulsión de Víctor García a los 56 minutos cambió el guion del choque. Los de Funes no pudieron resistir hasta el final y tuvieron que conformarse con un empate (3-3) que frena la inercia del equipo.

Racha cortada

Hasta este sábado, el Málaga CF llevaba una racha de cinco victorias consecutivas en La Rosaleda. La última vez que se habían escapado puntos de Martiricos fue hace tres meses, el 8 de diciembre, frente al Real Zaragoza (2-2). En un partido en el que también perdió dos puntos en el descuento, tras un polémico penalti. Desde entonces, los blanquiazules habían encadenado cinco triunfos consecutivos como local: Almería (2-1), Ceuta (2-1), Burgos (3-0), Cultural Leonesa (2-1) y Albacete (1-0). Hasta este sábado, cuando el Valladolid consiguió llevarse un premio menor del feudo blanquiazul (3-3).

De todas formas, los números del Málaga CF en casa siguen siendo notables. Con Funes en el banquillo, sigue sin perder en su estadio. En ocho partidos como local con el técnico granadino, el equipo ha cosechado seis victorias y dos empates (18 puntos de 24 posibles). Y teniendo en cuenta toda la temporada, el balance es de nueve victorias, cinco empates y solo una derrota, la encajada frente al Cádiz (0-1) en el mes de septiembre.

Pese al empate, el conjunto blanquiazul sigue siendo de los mejores locales de la categoría. Mantener esto será un factor clave para aspirar a los puestos de play off hasta final de temporada. El Málaga ha logrado 32 puntos en 15 partido en La Rosaleda. Solo el Eibar (33) supera esta cifra en lo que va de curso en LaLiga Hypermotion.

En siete días, nueva oportunidad

El calendario le ha colocado al Málaga CF dos encuentros consecutivos en La Rosaleda. Así que en solo siete días tendrá una nueva oportunidad de resarcirse ante su público y volver a la senda de la victoria. El próximo domingo (15 de marzo), a partir de las 18.30 horas, visitará Martiricos el Huesca, otro rival que está metido en la lucha por salir de la zona baja. En estos momentos es el que marca el descenso, con 31 puntos. Si el Málaga quiere pelear arriba hasta el final, necesita que este empate contra el Valladolid se quede en un simple accidente y volver a sumar de tres en su estadio ante los del Alto Aragón.