Acta arbitral de Morilla Turrión: El Málaga CF se expone a una dura sanción

El Málaga CF puede recibir una dura sanción por lo ocurrido al término del encuentro de este sábado frente al Real Valladolid en La Rosaleda y, sobre todo, por cómo lo reflejó en el acta Morilla Turrión, árbitro del encuentro, con el que la afición acabó muy encendida por su actuación en el empate ante los de Fran Escribá.

Al acabar el choque, la hinchada blanquiazul acabó muy caliente con el colegiado y un aficionado pagó su frustración de forma totalmente equivocada. Lanzó una botella al campo que pasó muy cerca del colegiado. Viendo las imágenes no se aprecia si llega a dar al colegiado, pero Morilla Turrión lo reflejó así en el acta y ahora le puede caer al club una importante sanción económica.

Redacción del acta arbitral

"Una vez finalizado el encuentro, aún sobre el terreno de juego, y cuando nos dirigíamos a los vestuarios, se lanzó desde la grada una botella de agua de 500ml sin tapón y parcialmente llena, llegando a impactar en mi hombro. Dicha botella fue lanzada desde un sector del público ubicado en la zona superior a la entrada del túnel de vestuarios, donde se ubicaban aficionados del Málaga C.F., a los que pudimos identificar por las camisetas que portaban. Tras poner este hecho en conocimiento de las F.C.S.E. me comunican que han visualizado a la persona por las cámaras de seguridad pero no han podido identificarlo", expone el acta arbitral.

El trencilla navarro también reflejó en el acta del partido que "Al finalizar el partido el coordinador de seguridad de las F.C.S.E nos comunica que en el minuto 95, mientras el juego se encontraba detenido, se lanzaron desde la grada dos botellas de agua de 500ml sin tapón y parcialmente llenas, no llegando a impactar sobre ningún jugador ni miembros del equipo arbitral. Dichas botellas fueron lanzadas desde un sector del público ubicado en la zona tras la portería ubicada a la derecha de la salida del túnel de vestuarios, donde se ubicaban aficionados del Málaga C.F., identificados por las camisetas que portaban".