Funes: «Si vamos con 11, el partido era nuestro»

Funes analizó el empate frente al Real Valladolid y buena parte de su comparecencia estuvo centrada en esa expulsión de Víctor García, una jugada clave en el resultado. EL técnico blanquiazul cree que «si vamos con 11, el partido era nuestro». «Vivimos un partido distinto tras la roja», explicó. «El trabajo de todos ha sido espectacular, no era fácil. Lo miramos desde el lado positivo», añadió.

Expulsión de Víctor García

«Si el árbitro lo ha pitado es roja. Si esa es, habría más en el partido. No quiero hablar de decisiones arbitrales, porque nos perjudican semana tras semana. Es importante que miremos la parte que no hemos hecho bien. Me gustó mucho el inicio, estuvimos bastante bien. Los goles llegan tras presión tras pérdida. No me han gustado los 10-15 últimos minutos, hay que tener más poso. En la segunda mitad, nos reactivamos y llega el tercero. Vivimos un partido distinto tras la roja. Ganamos todos juntos y perdemos todos juntos. No me puedo sentir contento por no ganar, pero el trabajo del equipo ha sido espectacular con uno menos. Tenemos que ser optimistas con la que estaba cayendo».

Jugada clave en el resultado

«Si vamos con 11, el partido era nuestro. Con esa desventaja, los dos goles los hacen en dos faltas: un saque de banda y dos faltas. La falta de Juanpe nos ha sorprendido muchísimo. Hemos visto cómo tocaba el balón. Tenemos que ver cómo defender mejor esos balones. Con tres acciones a balón parado, te hacen tres goles y te empatan. Me quedo con todo lo otro, lo que hemos generado. Once contra once hemos tenido momentos muy bonitos de fútbol contra un gran rival».

Castigo a balón parado

«Son el segundo mejor equipo a balón parado. Son siete goles de falta. Han hecho muchos goles así. Sabíamos del potencial. Tienen gente con mucha envergadura. Podríamos haber igualado el balón parado. Si hoy juega Rafa, Juanpe, Murillo de lateral… Pero no seríamos capaces de jugar como lo hemos hecho para ponernos en ventaja. Once contra once seguramente no nos hubiésemos visto implicados en esas acciones. Hemos tenido que hacer cosas que no se nos dan tan bien. Concedimos metros. Cuando no tenemos la pelota, somos otro equipo. El trabajo de todos ha sido espectacular, no era fácil. Lo miramos desde el lado positivo. A pesar de todo, seguimos sumando. Eso es lo que vale y eso es muy positivo para nosotros».

Amonestado por protestar

«Le he dicho que entendíamos que no era falta. Ya eran varias acciones. Rafita se mete dentro del área, le hacen falta y no señala amarilla. En la segunda parte, hay otra. Me ha amonestado y sin más».

Chupe, lanzador de penaltis

«Hablamos de los penaltis. En el vestuario, ordenamos que si él cree que lo va a meter, lo tira. Me dijo que se sentía con confianza y entendíamos que tenía que volver a ser él. Siempre tenemos un orden establecido. Le tocaba a él y lo ha metido».

Explicación de la expulsión

«No hemos entrado en el juego suyo. Víctor quería hacer una falta más. No es una acción en la que se haya desquiciado. Miles de veces se ven amarillas ahí. No ha sido un entradón por detrás. Es verdad que con 3-1 lo puedes evitar, pero ha habido situaciones de peligro del Valladolid y ninguno ha sido expulsado. No ha sido una pérdida de papeles».

Forma de defender el resultado

«Con la ventaja, no queríamos exponernos. Víctor estaba haciendo un buen partido. Después de volver, le tocaba lidiar con Peter, que es el más desequilibrante. Lo estaba haciendo muy bien. Sabíamos que no iba a llegar a los 90 minutos. El tercer gol es una muy buena falta suya. El balón parado que metemos siempre parte de sus botas. A Recio le ha tocado vivir un partido muy complejo. Habría que haberlo visto en once contra once. No era fácil. No ha vivido momentos de balón. Once contra once ha tenido cambios de balón espectaculares. No es usual eso. En duelos por arriba, ha estado fabuloso, pero el partido estaba condicionado por la roja».

Golpe a Alfonso Herrero

«Se habrá visto en las imágenes en esa última jugada que se llevaba un golpe peligroso. Si era roja la de Víctor, esa también. Es peligrosa. Muchos golpes. Espero que no tenga problemas para los siguientes partidos».