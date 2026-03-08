Víctor García pide "perdón" por su expulsión en el Málaga CF - Valladolid

Fue una jugada clave en el resultado final del Málaga CF-Real Valladolid. Un grave error de Víctor García. Él lo sabe y por eso en la mañana de este domingo apareció por sus redes sociales para disculparse con sus compañeros y a la afición blanquiazul por esa acción que le costó la expulsión y lastró al equipo en el tramo final del choque.

Fue en el minuto 56. El Málaga CF ganaba por 3-1 al Valladolid y tenía el partido controlado. Pero en una acción innecesaria, Víctor García fue expulsado por roja directa por dar dos patadas a la altura de la rodilla a Iván Alejo a 80 metros de la portería blanquiazul. Un error que ayudó, y mucho, a los de Escribá para poder igualar finalmente el partido (3-3).

Víctor García reconoce su fallo y ha querido pedir perdón con una publicación en Instagram:

"Malaguistas, me gustaría pediros perdón. A mis compañeros, cuerpo técnico y, por su puesto, a vosotros, afición.

Ayer regresé al terreno de juego tras muchos días de espera, jugué con ilusión, pero el exceso de ímpetu me jugó una mala pasada en una acción que no me representa en absoluto.

Siento mucho haber dejado a mis compañeros con uno menos y les agradezco el enorme esfuerzo que hicieron hasta el final.

Asumo mi error, mi compromiso con el Club y este grupo es el máximo y trataré que nada así vuelva a ocurrir.

Quiero agradecer todas las muestras de cariño y afecto que me han llegado. Estoy seguro de que pronto podré aportar de nuevo mi mejor versión. JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES".