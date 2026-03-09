El Cádiz cambia de entrenador a dos jornadas de recibir al Málaga CF

El Cádiz ha anunciado este lunes el fichaje de Sergio González como nuevo entrenador en sustitución del destituido Gaizka Garitano, dos años después de la marcha del técnico catalán, que dirigió al equipo gaditano en su última etapa en Primera División. Precisamente, el equipo amarillo será el próximo rival del Málaga CF a domicilio, en la jornada 31, después de que este fin de semana vuelva a jugar en La Rosaleda frente al Huesca.

González, de 49 años, llevaba sin entrenar precisamente desde su salida del Cádiz, donde se convirtió en el técnico que más partidos lo dirigió en la máxima categoría, con 77 encuentros, al superar al uruguayo Víctor Espárrago, que suma 76.

El entrenador catalán comenzará este mismo lunes a trabajar con los que serán sus juevos jugadores en el primer entrenamiento de la semana para preparar el próximo encuentro del viernes frente al Mirandés.

Sergio González estuvo al frente de los gaditanos media liga de la temporada 2021-22, la campaña 22-23 completa, y en ambas consiguió la permanencia en la máxima categoría, y parte de la 23-24, en la que fue destituido tras una racha de diecisiete jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

En la actual campaña, el Cádiz no está en puestos de descenso, aunque no conoce la victoria desde hace dos meses después de sumar solo un punto en los últimos ocho partidos, y se sitúa con solo cuatro de ventaja sobre las posiciones de caída a Primera RFEF.

González inició su trayectoria como entrenador en el fútbol profesional en la temporada 14-15 en el Espanyol, al que dirigió en Primera División una campaña y media; y posteriormente recaló en el Valladolid, club al que ascendió a la máxima categoría y en el que estuvo tres ejercicios más.

Como futbolista, Sergio González fue un centrocampista internacional con la selección española desde 2002 a 2006 que jugó cuatro temporadas en el Espanyol, nueve en el Deportivo de La Coruña y una en el Levante, logrando dos títulos de la Copa del Rey, uno de ellos con los catalanes (2000) y otro con los gallegos (2002).