Málaga CF: ‘Reset’ y a por el Huesca

El Málaga CF no pudo pasar del empate en casa frente al Real Valladolid y ahora toca hacer borrón y cuenta nueva y pensar ya en el próximo compromiso. El partido ante los de Fran Escribá, que se escapó en el descuento tras ir ganando por 3-1, se tiene que quedar en un accidente puntual. Quedan 13 jornadas y el equipo se mantiene en puestos de play off, queda mucho por lo que pelear, así que, tras dos días de descanso, toca ya mirar al frente y pensar únicamente en el Huesca.

Martes, vuelta al trabajo

Funes dio dos días de descanso a la plantilla tras el empate del sábado ante el Valladolid en La Rosaleda. La plantilla tiene más 48 horas para limpiar la mente y descansar -algunos incluso han aprovechado para hacer una pequeña escapada- y este martes toca ya centrarse en el siguiente encuentro, de nuevo en casa, ante un Huesca que llegará en puestos de descenso y jugándose la vida.

El equipo blanquiazul retomará este martes por la tarde, a partir de las 18.00 horas, los entrenamientos en las instalaciones de La Rosaleda. Los malaguistas han tenido tiempo de sobra para desconectar, recargar pilas y llegar con la cabeza puesta al 100% en el partido del domingo frente al equipo altoaragonés. Los de Funes tendrán cinco sesiones de trabajo, hasta el sábado, para preparar el encuentro (domingo, 18.30 horas). Un partido donde toca volver a la senda del triunfo en casa para borrar ese disgusto que supuso el resultado final contra el Real Valladolid.

El cuadro de Martiricos tiene sus opciones intactas de pelear por todo. De hecho, sigue metido en puestos de play off pese al empate. El equipo cedió dos puntos en casa en un partido que tenía muy encaminado, pero los lamentos deben quedar ahí. La trayectoria en los últimos meses en La Rosaleda era inmaculada, y muy buena a nivel general, y esto debe quedar como un simple traspié del que aprender para las 13 jornadas que quedan de campeonato.

Objetivos intactos

Adentrados ya en el último tercio de competición, al Málaga CF le toca ir partido a partido para seguir sumando y llegar a las últimas jornadas con sus posibilidades intactas. De clasificarse para el play off o de otras metas aún más ambiciosas. Los rivales también fallan, como se ha comprobado esta semana con las derrotas de Castellón o Deportivo de la Coruña ante equipos de la mitad baja de clasificación, así que los blanquiazules deben seguir centrados únicamente en hacer su camino y seguir acumulando puntos en el zurrón.

El próximo reto vuelve a ser en Martiricos, este domingo, frente al Huesca. Otro equipo, como los últimos que han visitado La Rosaleda, metido en la pelea por abandonar la zona peligrosa. De hecho, en estos momentos es el equipo que marca el descenso con 31 puntos. Llegados a este momento, cualquier rival es peligroso. Todos persiguen un objetivo, ya sea por la parte alta o baja de la tabla. Y, como en partidos anteriores, no será fácil sacarlo adelante. Si están en su mejor nivel, los de Funes estarán más cerca de volver a sumar de tres en casa. Y ese será un paso más para instalarse definitivamente entre los seis primeros... o más arriba.