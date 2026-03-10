Declarado de alto riesgo el Cádiz CF-Málaga CF

Cádiz CF y Málaga CF se enfrentan el sábado 21 de marzo, a partir de las 18.30 horas, y lo harán en unas condiciones poco habituales después de que la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte haya declarado de alto riesgo el encuentro de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion.

Es algo que ya viene siendo costumbre en los encuentros que han enfrentado los últimos años a malagueños y gaditanos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encargarán de aumentar los servicios el día del encuentro, separarán aún más a las dos aficiones y no se podrán comprar entradas el mismo día del derbi.

Precedentes

La declaración de alto riesgo viene provocada por unos antecedentes de un partido celebrado en tierras gaditanas, también declarado de alto riesgo. Sin embargo, la previa acabó con dos detenidos por la Policía Nacional después del enfrentamiento que mantuvieron las Brigadas Amarillas del Cádiz y el Frente Bokerón del Málaga CF antes de que comenzara el duelo.

Entradas

Tampoco será fácil encontrar afición malaguista en el JP Financial Estadio. Al margen del cupo de entradas que le correspondan a los de Martiricos como visitantes, el Cádiz ha disparado el precio de este derbi andaluz con respecto al resto de partidos de esta misma temporada, perjudicando un posible desplazamiento desde la Costa del Sol, pero también a su propio público.

Antoñito Cordero será el nombre que marque el encuentro. / LaLiga

Las localidades más baratas tienen un precio de 50 euros. Desde ahí, 60, 80 y 95 euros es el dinero que tiene que pagar un aficionado si quiere conseguir alguna entrada para ver el derbi. Así que quedará bastante lejos repetir la imagen de Los Cármenes o del Nuevo Arcángel después de que el club rival lo haya puesto prácticamente imposible.

Reencuentros polémicos

Habrá que ver cómo llegan ambos equipos, especialmente el Cádiz después de haber destituido a Gaizka Garitano y haber recuperado a Sergio González para el banquillo. No obstante, hay dos nombres propios. Javi Ontiveros está lesionado y podría tener complicado llegar ante uno de sus exequipos. El otro es Antoñito Cordero, héroe del ascenso a Segunda y protagonista de una salida muy polémica, que se enfrentará al equipo que le hizo triunfar hasta hace solo unos meses.