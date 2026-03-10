Einar Galilea pisa césped en la vuelta al trabajo del Málaga CF

El Málaga CF volvió este martes al trabajo después de dos días de descanso tras el empate contra el Real Valladolid. Un pequeño parón más que necesario antes de afrontar el último tercio de competición y con una exigencia altísima para mantenerse en esos primeros puestos de LaLiga Hypermotion. El próximo domingo, desde las 18.30 horas, turno otra vez de La Rosaleda contra la SD Huesca.

Galilea avanza en su recuperación

La plantilla de Juanfran Funes regresó sin excesivas novedades. Einar Galilea empezó a pisar el césped del Anexo junto al readaptador físico José Antonio Lizana para avanzar en la recuperación de la lesión miotendinosa en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda. Estaba previsto que fuera baja más de un mes, aunque habrá que ver cómo avanzan los tiempos desde el parte médico el 26 de febrero. Luismi y Pastor también siguieron con sus procesos.

Activación y ejercicios físicos más la habitual labor técnico-táctica con balón, protagonistas de un día lluvioso y frío en el apartado climatológico. Hay que tener en cuenta que, además de los tres lesionados, el cuerpo técnico tendrá dos bajas más confirmadas por sanción. Una de ellas es Juanpe, que cumple ciclo de tarjetas amarillas, y la otra es la de Víctor, expulsado ante el Pucela por la patada a Iván Alejo.

Cuatro sesiones más de trabajo

El Málaga CF volverá este miércoles al césped en la segunda de las cinco sesiones previstas para la semana. Espera en el horizonte el Huesca en notables problemas clasificatorios -en descenso-, también con un ojo en la enfermería y con el futuro en juego del entrenador. El reto sigue siendo propio de cara a sumar de tres en tres para continuar en la lucha por el play off... al menos de momento.