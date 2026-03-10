Málaga CF: Una racha goleadora aplastante en Segunda División

El Málaga CF ha tenido un mal endémico a lo largo de su historia como ha sido el gol. A excepción de temporadas muy puntuales, ha sido un dolor de cabeza que ha puesto en aprietos a los blanquiazules a la hora de conseguir sus objetivos... hasta la llegada de Funes. El aterrizaje del técnico de Loja no solo le ha servido al equipo para colocarse en play off, sino también para construir la racha goleadora más continua en Segunda División.

15 partidos seguidos haciendo gol

El conjunto de Martiricos suma hasta el momento 44 dianas en 29 encuentros. Es la cuarta mejor cifra de LaLiga Hypermotion, empatada con la del Deportivo de La Coruña, y solo superada por el Racing de Santander (60), UD Almería (56) y Castellón (48). Coincide con los tres primeros clasificados y a los que habrá que hacer frente en el esprint final de la temporada.

Sin embargo, detrás de esos 44 goles del Málaga CF, hay un dato más. Con Funes a los mandos, el equipo siempre ha marcado gol, siendo la racha más larga en estos 15 partidos disputados: Mirandés (3), Valladolid (1 y 3), Zaragoza (1), Albacete (3 y 1), Almería (2), Sporting de Gijón (3), Ceuta (2), Córdoba (1), Burgos (3), Mirandés (1), Cultural Leonesa (2), Real Sociedad B (1) y Granada (1). 28 tantos en una quinta de encuentros.

Málaga CF y Córdoba CF son los equipos con la mayor racha goleadora en Segunda. / LaLiga

Diferencia aplastante

La diferencia con el resto de rivales es aplastante, incluso con los de play off. Almería y Castellón acumulan seis partidos seguidos marcando, los de Rubi se quedaron a cero contra el Eibar y los de Pablo Hernández frente al Zaragoza. El Racing de Santander acumula cinco, en blanco frente al Granada, por los cuatro de Las Palmas -a cero frente al Burgos-, mientras que el Dépor no pudo ver puerta tampoco frente al Granada.

El que más cerca se queda del Málaga CF es el Córdoba. Siete partidos son los que acumula marcando, pero no ha conseguido convertirlo en puntos con esas cuatro derrotas consecutivas que le han alejado de la sexta plaza. Un escalón por debajo están Real Sociedad B (seis), Andorra (cinco), Real Valladolid (cuatro) y muy por debajo, Burgos, Eibar -con dos-, Granada y Zaragoza con uno, mientras que se quedaron a cero esta jornada Ceuta, Sporting, Albacete, Huesca, Cádiz, Leganés, Cultural y Mirandés.

Chupe y Larrubia, líderes

Son 28 goles los que ha marcado el equipo de Martiricos con Funes a los mandos y con dos líderes: Chupe y Larrubia. El delantero cordobés ha marcado en este tramo ocho tantos, los dos últimos frente al Real Valladolid y llegando a las 12 dianas en total. En el otro lado, el extremo malagueño se ha descolgado la mochila en este 2026 y ha sido un líder absoluto para el Málaga CF con siete tantos, ocho en total. Hasta la cita con los de Pucela, era el máximo goleador con Funes. Suman 20 de los 44 tantos globales.

Adrián Niño también se hace un hueco en el podio con cinco tantos, especialmente decisivos en el primer tramo del entrenador del Málaga CF. A partir de ahí, Einar Galilea (2), Dani Lorenzo (2), Joaquín Muñoz (1), Julen Lobete (1), Aarón Ochoa (1) y Carlos Dotor (1) cierran la nómina de goleadores desde que llegó el de Loja al banquillo.

12 jornadas de temporada regular

Por delante quedan retos muy ilusionantes, a solo cuatro puntos de los puestos de ascenso directo en LaLiga Hypermotion y con 12 jornadas aún por disputar hasta el final de la temporada regular. Al menos, el equipo blanquiazul va a llegar con una racha goleadora aplastante sobre sus rivales directos, aunque también con mucho en juego en un mes de abril que espera con Deportivo de La Coruña, Almería, Castellón y Las Palmas como platos principales.