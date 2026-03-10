El Málaga CF evita La Rosaleda en Semana Santa y pasará el Miércoles Santo en Andorra

LaLiga anunció este martes las fechas y los horarios de los partidos correspondientes a las jornadas 32 y 33 de Segunda División. Dos partidos que caen en las vísperas y en plena Semana Santa, y en los que el Málaga CF va a estar muy pendientes de aquellos jugadores que se marchen con la selección sub-21, ya que se perderán ambos.

Partidos en Semana Santa

La buena noticia para una ciudad tan cofrade como Málaga es que ha evitado La Rosaleda en el corazón de la Semana Santa. Los de Juanfran Funes recibirán al Leganés el 28 de marzo, Sábado de Pasión y día previo al Domingo de Ramos, a partir de las 18.30 horas. Un horario que se ajusta a que el estadio pueda ofrecer una gran entrada en busca de tres puntos más, además de disfrutar antes y después de las últimas vísperas, así como de los traslados.

A partir de ahí, habrá jornada intersemanal, aunque no será en la Costa del Sol, ni siquiera cerca. El Málaga CF pasará su Miércoles Santo en el Principado de Andorra para jugar a las 19.00 horas. Este será el último encuentro antes de enlazar Deportivo de La Coruña, UD Las Palmas, UD Almería y CD Castellón con las seis primeras posiciones de la clasificación en juego.

España sub-21

En el otro lado de la moneda, estos horarios confirman que todos aquellos malaguistas que se concentren con España sub-21 se perderán los duelos antes el Leganés y el Andorra, además de Ochoa, presente con Irlanda. La 'Rojita' juega el 27 de marzo, Viernes de Dolores, contra Chipre y el Martes Santo, día 31, frente a Kosovo. Ambos se corresponden con encuentros de clasificación para la Eurocopa.

Próximos partidos

Jornada 30. MÁLAGA CF - Huesca. Domingo 15 de marzo, 18.30 horas.

Jornada 31. Cádiz - MÁLAGA CF. Sábado 21 de marzo, 18.30 horas.

Jornada 32. MÁLAGA CF - Leganés. Sábado 28 de marzo, 18.30 horas.

Jornada 33. FC Andorra - MÁLAGA CF. Miércoles 1 de abril, 19.00 horas.