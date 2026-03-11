Málaga CF - SD Huesca: El peor visitante de Segunda División llega a La Rosaleda

El Málaga CF recibe este domingo a la SD Huesca en La Rosaleda (18:30) en un partido marcado por la diferencia de dinámicas de ambos equipos. El conjunto blanquiazul llega al partido en posición de play off y mostrando una gran solidez como local, mientras que el Huesca atraviesa una racha complicada, sobre todo fuera de casa donde, solo ha podido conseguir un punto de los últimos 15.

La Rosaleda, un fortín para el Málaga

El equipo dirigido por Funes, y antes por Pellicer, es el cuarto mejor equipo de LaLiga Hypermotion cuando juega de local. Ha conseguido 32 puntos con 9 victorias, 5 empates y 1 derrota, contra el Cádiz en la jornada 6, allá por el mes de septiembre. El apoyo de la afición y el buen rendimiento del equipo han permitido a los blanquiazules mantenerse en la parte alta de la clasificación y seguir soñando con ese ansiado ascenso o, al menos, disputar las eliminatorias para subir de categoría

El peor visitante de la categoría

En el otro lado de la balanza está la SD Huesca, que llega a la Costa del Sol con números muy pobres fuera de casa: solo ocho puntos sumados de 42 posibles. El conjunto altoaragonés es el peor visitante de toda la categoría. Además, no solo está mal fuera de casa, sino que también en El Alcoraz le está costando sacar sus resultados adelante y, por ello, está en posiciones de descenso a Primera RFEF. Está 19º y obligado a sumar puntos para poder salir del descenso.

Ultimátum para Jon Pérez Bolo

El encuentro también va a ser decisivo para su entrenador, Jon Pérez Bolo, que cogió al equipo en noviembre tras la destitución de Sergi Guilló. Su continuidad en el banquillo azulgrana pende de un hilo, tras los últimos resultados del equipo. La mala racha del conjunto aragonés, especialmente lejos de El Alcoraz, ha aumentado la presión sobre el técnico y, si no consigue puntuar en Martiricos, será posiblemente cesado de su puesto. Viene de empatar en el último partido en casa contra el Albacete (0-0).

Jon Pérez Bolo, entrenador del Huesca, cuestionado. / LaLiga

Partidos de los rivales directos

El Málaga CF está en la obligación de ganar si quiere seguir acechando a sus rivales en la parte alta de la tabla. El costasoleño es el único equipo de la parte alta que jugará en su feudo esta jornada, por tanto, tendrá que aprovechar cualquier tropiezo de los rivales directos para subir posiciones, en caso de ganar al Huesca.

El primero en jugar será el líder, el Racing de Santander, que se enfrentará ante una tocada Cultural Leonesa (sábado, 16.15 horas). Será un duro partido para los cántabros, que llevan sin ganar en el Reino de León desde 1974. El siguiente será el Almería, que viene de ganar en su casa ante la Cultural Leonesa (3-0), y ya acumula seis partidos sin conocer la derrota. Su rival será el Real Zaragoza (sábado, 18.30 horas) que también busca la victoria con urgencia si no quiere descender antes de tiempo. También jugará el sábado el Deportivo de La Coruña, lo hará a domicilio contra un AD Ceuta (21:00 horas) buscará una victoria para poder seguir metiendo miedo a los que están en play off -el Málaga marca ahora mismo esa zona, 6º con 48 puntos-.

El domingo, turno para el CD Castellón, que se enfrentará al Sporting de Gijón en El Molinón (21.00 horas). El Málaga CF jugará justo antes contra la SD Huesca (18.30 horas). Y el lunes, cerrará la jornada 30ª Las Palmas, que jugará contra el Albacete (20:30) en el Carlos Belmonte.