Murillo, renovación a punto con el Málaga CF: "En las próximas semanas se cerrará sin problemas"

Es uno de los próximos pasos en el proyecto del Málaga CF: la renovación de Diego Murillo. El club blanquiazul sigue adelante con la planificación del futuro próximo, basado en la continuidad de los canteranos que se han convertido en piezas importantes del primer equipo, y el círculo de renovaciones de estos talentos de La Academia está cerca de cerrarse con la continuidad del central blanquiazul. Loren Juarros desveló la pasada semana que ya existían conversaciones con sus representantes y ahora ha sido el propio jugador el que ha dado un paso más allá: «En las próximas semanas se cerrará sin problemas».

Pieza clave en el proyecto

Diego Murillo es otra pieza clave a renovar para el Málaga CF de las próximas temporadas. En los últimos meses, se han ido ampliando la vinculación de jugadores como Recio, Rafita, Ochoa, David Larrubia... Y el último fue hace escasos días Dani Lorenzo, renovado hasta 2028. Murillo vive una situación contractual similar a la de Dani Lorenzo hasta ese último movimiento. Termina contrato en 2027, al final de la próxima temporada, y los esfuerzos de la dirección deportiva están centrados en asegurar su continuidad.

Loren ya hizo público, en esa presentación de la renovación de Dani Lorenzo, que existían contactos con el jugador para renovar ese contrato. Y por las palabras del propio Murillo en una entrevista en Deportes Cope Málaga este mismo miércoles, las conversaciones van por muy buen camino y el acuerdo está ya muy cercano. «Sigue por buen camino. Creo que ya mismo se cerrará. Estoy muy feliz aquí, contento con mis compañeros, con Loren, el míster... Creo que es el mejor sitio para seguir creciendo. Ojalá se cierre pronto», dijo el central de Malagón. «Se están cerrando las cosas. No está yendo lento. En las próximas semanas se cerrará sin problemas», añadió.

Crecimiento en el primer equipo

La explosión definitiva de Murillo en el primer equipo ha llegado esta temporada. Ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado y se ha convertido en uno de los líderes de la defensa. La marcha de Nelson Monte y la lesión de rodilla de Álex Pastor aumentaron su peso en el centro de la zaga y su nivel ha hecho ‘olvidar’ a estos dos futbolistas. Nadie duda ya de su capacidad, lo demuestra jornada a jornada, y por ello su renovación es otro movimiento capital, como los pasos que se dieron anteriormente con Chupe, Larrubia, Dani Lorenzo, Izan Merino...

El club blanquiazul tiene un proyecto definido desde el desembarco de Loren Juarros en la entidad hace tres años. Un Loren Juarros que termina contrato al final de la presente temporada y que debe llegar a un acuerdo con la dirección del club para continuar. El modelo está claro: apostar por los jugadores de la casa y solo fichar lo necesario, lo que mejore a lo que hay en cada posición. Y para Murillo esa es una de las claves de un equipo que se ha ganado el derecho a luchar por todo este curso en Segunda División. «Creo que uno de los puntos claves de este equipo es lo buenos compañeros que somos. Lo que nos conocemos de años en el vestuario. Es uno de los puntos fuertes del vestuario. Muchos somos amigos fuera del campo y eso importa», aseguró.