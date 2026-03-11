Plaga de lesiones en el SD Huesca antes de visitar al Málaga CF en La Rosaleda

El domingo llega a La Rosaleda el SD Huesca, un rival de la parte baja de la tabla que llegará, además, bastante mermado en lo físico tras sufrir varias lesiones en el último encuentro liguero. El rival del Málaga CF de este domingo (18.30 horas) publicó un parte médico en el que comunicó problemas físicos en hasta cuatro futbolistas diferentes que tienen complicado ser de la partida frente a los blanquiazules.

Parte de guerra

El conjunto del Alto Aragón podría perder hasta cuatro futbolistas por lesión para enfrentarse al Málaga CF: Enol (lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha), Jesús Álvarez (lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha), Liberto (lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo izquierdo) y Toni Abad (entesitis en el aductor largo, zona proximal, de su pierna derecha). Los tres primeros sufrieron las lesiones durante el encuentro del pasado fin de semana contra el Albacete en El Alcoraz (0-0), mientras que Toni Abad ya se perdió dicho enfrentamiento.

Daniel Luna, expulsado en el último partido contra el Albacete. / SD Huesca

El Huesca no ha traslado en su parte ni plazos de recuperación ni habla de bajas confirmadas para el encuentro en La Rosaleda, pero todos ellos tienen difícil llegar. "Todos se encuentran ya en proceso de recuperación, bajo la supervisión de los servicios médicos del club, con el doctor Juan Carlos Galindo a la cabeza. Será la evolución de cada uno de los casos los que determinen sus plazos de regreso", explica el comunicado del equipo oscense.

Un partido para Víctor García y Juanpe

De confirmarse estas ausencias, se unirán a la de Daniel Luna, expulsado por roja directa contra el Albacete. El Comité la ha puesto un partido de sanción y, por tanto, no estará disponible para medirse al Málaga. También se perderán ese encuentro por sanción Víctor García (expulsión) y Juanpe (acumulación de amonestaciones) en las filas blanquiazules. Al lateral zurdo blanquiazul también le ha caído solo un encuentro de sanción.