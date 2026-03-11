Multa económica y aviso de clausura: la sanción de la RFEF al Málaga CF por el lanzamiento de botellas

El Málaga CF puede respirar tranquilo ante una posible dura sanción que hubiera supuesto el cierre parcial de La Rosaleda. El castigo por lo ocurrido en los últimos compases y tras el pitido final del último encuentro frente al Valladolid se queda en una multa económica y un apercibimiento de cierre parcial de la grada en caso de que vuelvan a ocurrir hechos similares.

Lanzamiento de botellas

En el partido del pasado sábado ante el Valladolid en La Rosaleda, se lanzaron algunas botellas desde diferentes sectores en el tiempo de descuento y tras el pitido final. Y el hecho más grave fue que una de ellas, lanzada desde Tribuna, llegó a rozar en el colegiado. Morilla Turrión, trencilla del encuentro, reflejó este grave incidente en su escrito arbitral, asegurando que el objeto impactó en su hombro y, por ello, existió temor en el club a una sanción mayor. Al final, el asunto se queda en un tema económico.

Sanción económica y apercibimiento

La RFEF ha dictado "La imposición al Málaga CF de una multa de 3.000 € y apercibimiento de clausura de sus instalaciones en caso de reincidencia en la producción de hechos análogos, por infracción del artículo 107.2 en relación con el artículo 15 del Código Disciplinario de la RFEF".

La Federación considera como "grave" ese lanzamiento de botellas, "impactando" una de ellas en el colegiado y por eso el club queda apercibido de clausura en caso de reincidencia.

"Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que aparecen reflejados en el acta arbitral y partiendo del reproche que merecen este tipo de conductas, procede analizar las circunstancias que concurren en este supuesto, en orden a determinar la tipificación y, en su caso, la correspondiente sanción que procede imponer al Málaga CF con motivo del lanzamiento de objetos descrito en el acta, impactando en el colegiado", desarrolla el escrito.