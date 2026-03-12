La afición del SD Huesca llena un avión para la visita a La Rosaleda

La zona visitante de La Rosaleda tendrá colorido en el encuentro del próximo domingo frente al SD Huesca (18.30 horas). El club del Alto Aragón puso a disposición de sus aficionados un avión para desplazarse a Málaga para un encuentro capital para ambos equipos y han respondido. La hinchada oscense ha llenado el avión, por lo que se espera un buen número de sus seguidores en las gradas del estadio de Martiricos.

El Huesca anunció que el avión para viajar a Málaga este domingo ya está completo. El viaje tenía un precio muy razonable y muchos aficionados oscenses no han dudado en acompañar a su equipo en un partido bonito, en La Rosaleda, y donde los suyos necesitan los puntos para intentar salir de los puestos de descenso. El precio total del parque, entrada incluida era de 99 euros para los 100 primeros aficionados y de 125 euros para el resto, hasta completar el aforo.

El grueso de la afición altoaragonesa que se desplazará hasta Málaga llegara en ese avión en la misma mañana del partido. Saldrán desde Zaragoza a las 10.00 horas, por lo que a media mañana ya estarán por la capital de la Costa del Sol. Regresarán tras el partido.

Pocas entradas a la venta

La Rosaleda no se llenará, pero estará cerca. De hecho, a varios días para la disputa del encuentro, ya quedan pocas entradas a la venta para el choque, en torno a 500. Por tanto, el estadio de Martiricos podría registrar una de las mejores entradas del curso. En el último encuentro frente al Valladolid ya se dieron cita 26.420 espectadores y la cifra para la visita del Huesca podría ser similar o incluso superior.