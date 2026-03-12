El Huesca, un rival poco apetecible para el Málaga CF

El Huesca es un rival relativamente nuevo para el Málaga CF. Hasta la temporada 2019/20, los blanquiazules nunca se habían enfrentado a los oscenses, pero en las últimas campañas se han visto las caras en multitud de ocasiones. Es la quinta temporada en las últimas siete que ambos equipos coinciden en la misma categoría y, hasta la fecha, los resultados no han sido demasiado positivos para los intereses malaguistas: solo un triunfo en nueve enfrentamientos.

El Huesca, un equipo incómodo para el Málaga CF / LaLiga

Al Málaga CF no se le da nada bien el Huesca, ni en casa ni fuera. En El Alcoraz, directamente, nunca ha conseguido ganar, ni siquiera marcar, pero es que en La Rosaleda, escenario del encuentro de este domingo (18.30 horas), solo ha podido hacerlo en una ocasión tras cuatro visitas de los del Alto Aragón. Fue en la temporada pasada, por un escueto 1-0 y gracias a un gol en propia puerta de Jorge Pulido. En el resto de duelos entre ambos conjuntos, la victoria nunca fue para el Málaga.

Málaga CF y Huesca se verán las caras este domingo por 10ª ocasión. Y en las nueve anteriores los resultados son muy favorables al Huesca: una victoria blanquiazul, dos empates y seis triunfos azulgrana. La primera vez que se vieron las caras fue en el curso 2019/20. Ahí, el Huesca ganó por 2-0 en El Alcoraz y luego también sacó el triunfo de La Rosaleda por 1-3. Esa temporada terminó con el ascenso del Huesca a Primera, por lo que en la siguiente temporada no se enfrentaron.

Una temporada en Primera

El Huesca solo duró una campaña en la máxima categoría y en la 2021/22 volvió a coincidir con el Málaga CF en Segunda. En aquella temporada, los blanquiazules pudieron sacar un punto del feudo altoaragonés (0-0) y ya en la segunda vuelta el Huesca volvió a ganar en la capital de la Costa del Sol por 0-2.

En la 2022/23, los resultados tampoco fueron positivos para un Málaga CF que terminó firmando su descenso a los infiernos de la Primera RFEF. 1-0 en Huesca y 0-0 en La Rosaleda. Y tras el paso por la categoría de bronce y ascender a la primera, volvieron a enfrentarse en la 2024/25 y ahí, por fin, llegó la primera y única victoria hasta el momento de los blanquiazules contra el equipo oscense. Venció por 1-0 en Martiricos y luego el Huesca le devolvió el resultado en El Alcoraz.

En la presente campaña ya se vieron las caras en tierras aragonesas en la primera vuelta. Y por segundo año consecutivo, el Málaga CF cayó por idéntico resultado (1-0) y de la misma manera: con gol en la última jugada del partido. Ahora le toca jugar en su casa, donde ya se impuso el año pasado. Toca mejorar esa estadística ante el Huesca, aunque los números pasados sean lo de menos. Lo importante, ganar para sumar tres puntos que le mantengan en zona de play off y mirando hacia arriba.