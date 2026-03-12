Portillo regresa a La Rosaleda con el SD Huesca: "Va a ser un partido especial"

Francisco Portillo regresa este fin de semana a La Rosaleda con el Huesca. No es la primera vez lo que hace, ya ha jugado de visitante en Martiricos, pero el paleño asegura que "va a ser especial, como siempre que voy". "Es mi tierra, es el equipo que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño, de debutar con el equipo de mi tierra, de ser futbolista profesional. Con ganas de vivir el ambiente, de ver a mi familia y de conseguir la victoria", explicó.

Partido en La Rosaleda

El centrocampista malagueño y canterano malaguista llegó a jugar Champions con el Málaga CF, luego se convirtió en el hombre 'ascensos' con hasta cinco equipos de Segunda a Primera y ahora llega de nuevo a La Rosaleda con un Huesca que atraviesa un momento complicado. "Hay que limpiar cabezas, ser fuertes de mente, porque al final creo que es muy importante confiar en nosotros, saber que somos mejor equipo de lo que hemos demostrado hasta ahora. Pasa por mentalizarnos, por competir, por dar cada uno lo mejor de sí y después el partido se puede ganar, se puede perder, pero salir con la cabeza alta sabiendo que lo hemos dado todo y que no nos hemos dejado nada", dijo Portillo. "Estamos a tiempo de todo, de hacer las cosas bien, de arreglar lo que no hemos hecho bien hasta ahora y de mentalizarnos, de pensar en el domingo y en ganar", añadió.

"En esta categoría todos los partidos son muy difíciles, fuera de casa aún más. Es un rival que viene haciendo las cosas bien durante muchos partidos y no va a ser fácil pero creo que el equipo está capacitado para hacer las cosas bien, para competir y para conseguir una victoria, que es lo que buscamos", comentó sobre el partido de este domingo en La Rosaleda, donde habrá un buen número de aficionados oscenses: "A la afición poco podemos decirle ya. Yo creo que al final cada fin de semana nos demuestran el apoyo que nos dan tanto en casa como fuera. Yo creo que son claves y ese es un gesto un poco de unión. De ver todos los desplazados, ver que nosotros también estamos haciendo un esfuerzo en cuanto a lo económico y temas de entradas que nos las hemos quitado para que los aficionados puedan viajar. Creo que estamos todos en el mismo barco y juntos lo vamos a sacar. No tengo duda".

"Tenemos que pensar que quedan 13 partidos, nos lo tenemos que tomar como una liga corta que tenemos que sacar más puntos que nuestros rivales si queremos lograr el objetivo", concluyó Portillo.