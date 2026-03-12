Afición
Sorteo de entradas para el Cádiz - Málaga CF: ¿Cómo conseguirlas?
El club pone a disposición de los malaguistas unas 380 entradas para el duelo andaluz ante el Cádiz CF del próximo 21 de marzo en el JP Financial Estadio
Álvaro Borrego
El Málaga CF ha anunciado un sorteo dirigido a sus socios para la compra de entradas de cara al encuentro frente al Cádiz CF, correspondiente a la jornada 31 de la Liga Hypermotion. El partido se disputará el sábado 21 de marzo a las 18:30 horas en el JP Financial Estadio, en un atractivo duelo de rivalidad andaluza y de nuevo habrá buena presencia de malaguistas en una grada visitante.
El club blanquiazul ha recibido un cupo de unas 380 localidades para su afición visitante y ha habilitado un sistema de sorteo a través de la web oficial para distribuirlas entre los socios interesados en acompañar al equipo en su desplazamiento a tierras gaditanas.
Inscripciones abiertas
Los aficionados que deseen participar podrán inscribirse mediante un formulario disponible en la sección ‘Malaguistas’ de la página oficial del Málaga CF. El plazo para apuntarse estará abierto desde hoy hasta el sábado 14 de marzo.
Cada socio podrá adquirir su propia entrada y la de un acompañante, siempre que este también sea socio del club. El precio de cada localidad será de 20 euros.
Apoyo en las salidas fuera de La Rosaleda
El Málaga CF ha estado bien arropado en sus últimas salidas cercanas. Más de un millar de malaguistas se dieron cita en la victoria del equipo en el Nuevo Arcángel contra el Córdoba (0-1) y cerca de 3.000 estuvieron en el Día de Andalucía en el Nuevo Los Cármenes para ver ganar a los de Funes al Granada, también por 0-1. Ahora toca viajar a Cádiz y se prevé otro desplazamiento masivo. De hecho, sería mayor si hubiera más entradas disponibles para la afición blanquiazul.
A la afición boquerona aún le quedan desplazamientos interesantes y cercanos en la recta final de temporada. Además de la visita a Cádiz, el Málaga CF todavía tiene que jugar en Almería en abril y en Ceuta en mayo, además de visitar campos ilustres como Riazor o Ipurúa.
