Pérez Bolo, entrenador del Huesca: "El Málaga CF está donde está por méritos propios"

Jon Pérez Bolo, entrenador del Huesca, compareció este viernes antes de enfrentarse al Málaga CF (domingo, 18.30 horas). No es un partido más porque se juega su puesto después de una muy mala racha del equipo del Alto Aragón que le ha llevado al descenso, además de ser el peor visitante de la categoría, y lo hace ante un conjunto blanquiazul con el deseo más firme de volver a ganar.

Análisis del Málaga CF

"Es un equipo que ha cambiado su dinámica, resultados muy buenos en esta última fase de la competición que les han hecho estar donde están por méritos propios, por la alegría en el juego, la velocidad. Es un partido muy complicado. No vamos a fijarnos solo en que han perdido un partido -como local-, en que están haciendo un buen juego o en que someten al rival. Es difícil. Si nosotros somos capaces de hacer nuestras cosas, estaremos cerca de conseguir algo positivo", reconoció Bolo acerca de su próximo rival.

Planteamiento

No obstante, avisó también de lo que puede ser el Huesca en La Rosaleda: "No hace falta hacer un buen fútbol, un buen partido para conseguir lo que muchas veces quieres, los tres puntos Hay también ese otro futbol que también tenemos que encontrar. Cuando no llega ese otro fútbol en un buen día, tenemos que utilizarlo. El equipo está preparado y vamos con toda la ilusión del mundo para conseguir estos tres puntos que son muy necesarios".

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Aunque no lo van a tener fácil. Se trata del peor visitante de la categoría y llegarán a Martiricos con bajas importantes: "Intentas buscar soluciones, saber por qué se dan esas circunstancias y al final nunca vamos a saber el motivo exacto. Vamos a trabajar, intentar analizar los partidos, al rival, darle arma a los jugadores", cerraba Pérez Bolo.