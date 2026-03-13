Funes, antes del Málaga CF - SD Huesca: "Vamos con más hambre"

Juanfran Funes compareció este viernes en rueda de prensa a dos días del Málaga CF - SD Huesca. Un encuentro para el que el técnico blanquiazul reconoce que llegan "con más hambre" tras el empate frente al Real Valladolid. Es consciente de que el equipo rival llega en un mal momento físico, pero no quiere relajaciones: "Si Huesca viene sin cinco y viene en cuadro, nosotros hemos competido sin 10".

Estado físico

"Einar todavía no ha empezado con sus compañeros. Le queda la mitad del camino por recorrer, veremos cómo se suceden las semanas. Además de las sanciones y las lesiones de larga duración, quizás Ramón es precipitado todavía, pero el resto está disponible".

Balance

"Para romper la estadística de esta Liga 'Hipertensión', lo que tenemos que conseguir es la victoria. Con la diferencia de los datos, pasa justo lo contrario. Vamos a encontrarnos un Huesca muy intenso. Puede que no tenga los puntos que desean, pero todos los partidos tienen mucha dificultad. Lo importante es que nosotros tengamos mejor nivel, no tener errores, sacar el partido en la línea que nos interesa. Todos los partidos con Huesca van siempre con un resultado muy ajustado".

Bajas en el rival

"No sé si son seis bajas con sanciones y lesiones. El que venga va a ser un gran equipo. Nosotros también tenemos las mismas bajas. Recuerdo el día de Mirandés. Teníamos 10 o 12. Montero y Murillo, por sanción; Luismi y Álex de larga duración; Ramón, Darko, Ochoa tampoco, Juanpe... Lo importante son los que vienen. Va a venir una buena convocatoria, jugadores con prestigio en la categoría como Portillo. Tenemos que saber que son una muy buena plantilla y que van a ser competitivos".

Francisco Portillo vuelve a Málaga este domingo. / SD Huesca

Plantilla

"Nosotros intentamos ir a por los partidos, rematar cuantas veces mejor y en las mejores condiciones. Habrá días que nos cueste más. Lo importante es la intencionalidad. Sabemos que no es fácil. Tenemos que centrarnos en cada partido, no pensar en cuánto hemos sido capaces antes. Si solo piensas en Huesca, en las cosas que tenemos que hacer, va a ser más fácil que pensar en Granada, Las Palmas... Todo puesto para Huesca, estaremos más cerca. Hemos vivido una semana muy buena. Estamos en una situación distinta. Cuando te faltan 10 jugadores, es más complejo. Sí voy a poner en la balanza el trabajo de los jugadores y de la dirección deportiva. Que se esté hablando del Huesca y de las bajas, que parece que no van a venir a competir, y que nosotros hayamos estado con 10 menos y el equipo haya competido... Habla muy bien de los que están, de la plantilla que se conformó. Son jugadores que han dado un paso adelante con respecto a la primera vuelta. Si Huesca viene sin cinco y viene en cuadro, nosotros hemos competido sin 10 y no hemos dicho nada".

La Rosaleda

"Más que la posición o la dinámica, reconozco una ventaja: jugamos en La Rosaleda. El otro día, lo sigo viendo así, lo que conseguimos fue un puntazo gracias a ellos. Que nos ayuden, es un plus que tenemos. Vamos a encontrar una ventaja grande. Lo que son los resultados , las estadísticas están para romperlas. Tenemos que centrarnos en el juego y que el juego nos traiga todo lo que viene detrás".

Trabajo de la semana

"Hay una parte muy importante y es entender que cosas que nos hacen mucho daño no pueden matarnos y lo que no nos mata nos hace más fuerte. Hemos hablado todos en el vestuario acerca de las situaciones de adversidad. Expulsiones, lesiones... Para nosotros queda, fue importante la conversación. Te ayuda para que en el futuro no pueda ocurrir. El compromiso de Víctor está fuera de toda duda. Evita un gol antes, pone una falta espectacular en el 3-1. El primero que no quiere vivir en esa circunstancia es él".

Volver a sumar de tres

"Lo que te da el partido de Valladolid es que vamos con más hambre, con ganas de resarcirnos. Queremos que llegue el domingo. Esa parte es buena y que lo vivan de esa forma. Nos vamos a encontrar dificultades en el camino. La mejor forma es cómo han reaccionado todos y vivido esta semana".

El Málaga CF buscará la senda de la victoria tras el empate frente al Valladolid. / LaLiga

Partido de 90 minutos

"Es un partido que tiene similitudes con la Cultural, pero con matices. Es uno de los mejores equipos a balón parado. Esa sociedad Carrillo-Pulido les da muchos goles. Óscar la pone de dulce siempre. Con respecto a la Cultural, lo hace diferente. No porque ellos quieran, sino porque nosotros queramos, vamos a vivir momentos de último tercio. Tendremos que acertar el último pase. Si nos precipitamos o no estamos precisos, ser capaces de estar bien tras pérdida. Los goles que han hecho en juego han sido en transiciones. Encuentran muy bien el último pase vertical. No solo cuando recuperan en bloque bajo, cuando buscan a la gente de fuera. Ellos tienen armas. Tenemos que manejar bien todo para que el partido vaya al escenario que nosotros queremos".

Balón parado

"Es algo de lo que somos conscientes. Podríamos alinear a los mejores jugadores a balón parado. Metes a Recio con Izan, a Rafa de pivote, laterales Murillo y Montero, juegas con Chupe y Eneko, a balón parado no nos van a ganar. Hay que valorar si, aun recibiendo a balón parado, podemos ganar. Puedes perder 1-2, metes a balón parado, que no te hayan metido a balón parado, pero que te lleguen 60 veces al área y metan balones interiores. Por las decisiones que tomamos, puede costar un poco más. Hay otras fases del juego que nos dan mucha ventaja. Lo que por un lado se nos va, por otro lo recogemos. Sí que tenemos que intentar mejorar esas situaciones. Somos conscientes de que mejorar los números ahí depende de los que están en el campo. Las ventajas están en otros sitios y es ahí donde debemos buscarlo".