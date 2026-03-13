Málaga CF - SD Huesca: horario y dónde ver por televisión el partido de este fin de semana en La Rosaleda

Jornada 30 de LaLiga Hypermotion. Signo claro de que el calendario entra en su etapa final y el Málaga CF lo hace en puestos de privilegio. Se le escapó el pasado sábado la oportunidad de estar más arriba, pero este fin de semana vuelve La Rosaleda para mantener al equipo en esa zona de play off. Esta vez será la SD Huesca quien visite el estadio de Martiricos con el futuro de Jon Pérez Bolo en juego.

El empate frente a los de Pucela fue un buen aviso para dejar claro que aún no hay nada hecho. Sin embargo, sigue dependiendo de sí mismo para soñar con todo. La mejor noticia es que Juanfran Funes puede recuperar esta semana su once más fiable después de que Carlos Puga cumpliera sanción ante el Valladolid. Este sábado lo harán Víctor García y Juanpe.

Rivales

Es una jornada en la que los cinco primeros clasificados van a jugar fuera de casa. Abre la jornada este sábado en la parte alta el Racing de Santander frente a la Cultural Leonesa (16.15 horas), justo antes de que el Almería visite al Real Zaragoza (18.30 horas). El Deportivo de La Coruña también tiene otra complicada salida como es el estadio del Ceuta (21.00 horas).

El Málaga CF le tiene ganado al average al Burgos. / Álex Zea

Ya el domingo, el Castellón se desplazará para jugar contra el Sporting de Gijón (21.00 horas), mientras que lo hará la UD Las Palmas el lunes ante el Albacete (20.30 horas). El Burgos, más inmediato perseguir del Málaga CF, visita al Eibar en el mismo horario de los blanquiazules.

Horario

El duelo correspondiente a la jornada 30 de la categoría de plata se celebrará este domingo 15 de marzo, a partir de las 18.30 horas. La Rosaleda camina este fin de semana hacia otra gran entrada en el segundo partido consecutivo en casa. Ya pidió Funes en la anterior rueda de prensa el apoyo de la afición y no faltará en busca de los tres puntos.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de Martiricos.