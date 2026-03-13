Murillo: "Quiero estar en Primera División con el Málaga CF"

Diego Murillo es uno de los nombres de la temporada 2025/26 en el Málaga CF. Lo es a nivel global por su asentamiento en el alto más nivel y, concretamente, este viernes. El club anunció la renovación del central manchego hasta 2029 y él, como otros de sus muchos compañeros, tiene claro cuál es el sueño que tiene hasta entonces: "Llegar a grandes cosas con el Málaga CF, estar en una categoría superior".

Canterano desde 2017

Murillo desembarcó en La Academia cuando todavía era juvenil en 2017, después de terminar la temporada en Albacete. "No me lo pensé dos veces", explicaba a los medios del club y ahí fue cuando empezó a construir su futuro en el primer equipo. Un futbolista que se siente capitán en el campo por su forma de ser y que ha construido su carrera en el primer equipo desde muy abajo.

Precisamente, Juanfran Funes fue uno de sus primeros entrenadores en el Atlético Malagueño. "He estado tres años con él en el filial. Cuando ficha por el Málaga es también cuando yo empiezo mi etapa de sénior. Es un entrenador muy cercano, muy amable con todos los jugadores y una persona muy lista, lo que le hace grande", alababa.

Debut y carrera

"Es algo que llevaré en mí", decía sobre su debut con los 'mayores', aún con Pepe Mel en el banquillo. Se estrenó con el primer equipo del Málaga CF un 24 de septiembre de 2022. "Debutó aquel día Moussa, que me hizo muy feliz, y al cabo de los minutos debuté yo de lateral derecho contra el Villarreal B en La Rosaleda".

Murillo, junto a Loren Juarros, seguirá en el Málaga CF hasta 2029. / Málaga CF

A partir de ahí, empezó a construir una carrera en el club de Martiricos que no ha sido fácil ni mucho menos. "Siempre intento dar lo mejor donde me pongan. Con Pellicer era más polivalente. Cada vez que necesitaban un lateral o un central, intentaba hacerlo lo mejor posible, aunque de central es donde puedo sacar mis mejores virtudes", reconocía a los medios del Málaga CF y apuntaba sobre el presente: "Por la continuidad y la confianza que estoy teniendo, el momento del equipo, todo suma. Estoy muy feliz".

Subir a Primera

No se desencaminan sus deseos con el equipo. "Seguir mejorando diariamente" y si tiene que subir las miras, lo tiene muy claro, como el resto de sus compañeros que han ido renovando en los últimos meses: "Aunque renueve, tengo hambre de llegar a grandes cosas con el Málaga CF, estar en una categoría superior".