Renovación en el Málaga CF: Murillo amplía contrato hasta 2029

Ya es oficial. La última pieza de las importantes de un proyecto de la casa, de futuro, del que confirma que es La Academia quien representa al Málaga CF y que tiene en sus manos los sueños de toda una ciudad y un club. El club de Martiricos anunció este viernes, a dos días del partido frente al SD Huesca, la renovación de Diego Murillo hasta 2029, dos años más de los que tenía previsto.

Es el último de los que quedaba. Ambas partes reconocieron en los últimos días que esperaban cerrarlo en poco tiempo y el acuerdo ha sido absoluto e inmediato. Estaba en condiciones similares a las de Dani Lorenzo. Por tiempos, no era una renovación excesivamente urgente (2027), pero lo cierto es que el paso adelante que ha dado el manchego este curso ha convertido la prolongación de este contrato en una prioridad de cara al futuro.

Pieza indiscutible

Porque el defensa central es la representación de lo que significa tener paciencia y esperar a la oportunidad. Su nombre asomaba cada mercado de fichajes a una posible cesión, pero aguantó, también a la sombra en Primera RFEF, hasta que Sergio Pellicer confió en él para colocarlo en el modelo de tres centrales a final de la pasada campaña.

Este curso, empezó a la sombra, sustituyendo a Carlos Puga en el lateral derecho, pero su hueco no iba a estar ahí. La grave lesión de Álex Pastor le hizo un hueco en el puesto de central y ha sido el que mayor rendimiento ha ofrecido. Apenas tuvo un par de partidos en el banquillo, cuando llegó Funes y la sanción del manchego le obligó a contar con Einar Galilea y Recio en el centro de la zaga. Un mes después, una lesión del canterano lo apartó y fue cuando Murillo se convirtió en intocable.

Murillo, en el Málaga CF-FC Andorra. / Málaga CF

Asegurar el bloque

Acaba contrato Loren Juarros este mes de junio, a expensas de que el club tome una decisión sobre su futuro, pero ha atado el proyecto a la perfección. 'Solo' esta temporada han renovado David Larrubia, Rafita, Álex Pastor, Carlos Puga, Aarón Ochoa, Ángel Recio, Dani Lorenzo y el propio Murillo. A ellos se suman otros jugadores con contrato largo como Chupe, Izan Merino, Rafa Rodríguez, Carlos López, Alfonso Herrero...

Quedan pasos por dar, pero, sea donde sea, el futuro de este equipo parece estar asegurado. Por delante quedan otros muchos jugadores que acaban contrato, confirmar la renovación de Funes durante dos temporadas más y la gran incógnita a desvelar: el futuro del arquitecto del proyecto.