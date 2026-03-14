Alineación probable del Málaga CF frente al Huesca: vuelve Carlos Puga

Pocas horas para el próximo compromiso en LaLiga Hypertmotion para el Málaga CF, que volverá a ser en La Rosaleda. Este domingo (18.30 horas), el conjunto blanquiazul recibe al SD Huesca para intentar volver a la senda de la victoria después de no pasar del empate en el último choque ante el Valladolid en Martiricos (3-3).

Puga, de vuelta

Juanfran Funes cuenta con un alta capital para el partido, pero también pierde varios hombres por sanción. La mejor noticia es el retorno de Carlos Puga al lateral derecho después de cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Por contra, para este encuentro no estarán disponibles, precisamente por sanción, Juanpe -ciclo de amonestaciones- y Víctor García, expulsado frente al Valladolid. Tampoco estarán, lógicamente, los lesionados -Einar Galilea, Luismi y Álex Pastor- y Ramón, aún sin ritmo.

Un cambio seguro

La baja de Víctor García provocará que haya, como mínimo, un cambio en el once de Funes con respecto al último encuentro. Y esa ausencia será suplida por Carlos Puga, que volverá al lateral derecho y hará que Rafita juegue de nuevo en la izquierda. Por lo demás, se esperan pocas modificaciones en el once de Funes.

La única duda puede estar en sí el técnico de Loja decidirá jugar con dos puntas y dar entrada a Adrián Niño o mantendrá el esquema de las últimas semanas, con Joaquín junto a Larrubia y Chupete en el tridente de ataque. El centro del campo también parece inamovible: Izan Merino, Dotor y Dani Lorenzo. Y en el centro de la zaga lo más lógico es que Montero siga de titular junto a Murillo ante la baja de Einar Galilea.

Alineación probable: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Izan Merino, Dotor, Dani Lorenzo; Larrubia, Joaquín y Chupe.